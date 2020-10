Rudiger fra Milan e Roma/ Calciomercato: il centrale pronto al ritorno in Serie A

Il nome di Antonio Rudiger è senza dubbio uno dei più caldi di questo ultimo giorno di calciomercato estivo. Il centrale di difesa del Chelsea potrebbe lasciare Londra e la Premier League per tornare in Serie A. Stando alle ultime indiscrezioni raccolte da La Gazzetta dello Sport, il giocatore sarebbe stato offerto al Milan e anche alla Roma, e non è da escludere che la sua cessione si concretizzi nelle prossime ore. La squadra rossonera, reduce da un ottimo inizio di stagione con tre vittorie su tre, è alla ricerca di un innesto per il cuore della difesa, e il direttore tecnico Paolo Maldini e il direttore sportivo Massara, stanno prendendo in considerazione ormai da settimane vari profili. Fra questi vi sarebbe appunto anche il nazionale tedesco, fuori dal progetto di Lampard con il suo Chelsea. L’idea è quella di un prestito con diritto di riscatto, una formula senza dubbio interessante.

RUDIGER FRA MILAN E ROMA: GIALLOROSSI ANCHE SU BENATIA, IL DIAVOLO NON MOLLA KABAK

Anche la Roma, come detto sopra, potrebbe accogliere Rudiger, e per i giallorossi si tratterebbe di un ritorno. Il nome in cima alla lista dei desideri continua ad essere quello di Smalling, ma nel caso in cui l’operazione dovesse naufragare, non mancano alternative. Pare che all’operazione Rudiger, come scrive la Rosa, starebbe lavorando Francesco Totti in persona, il classico colpo last-minute che farebbe felice Fonseca, che come Pioli attende un innesto di qualità in difesa. Attenzione anche ad un altro ex giallorosso che potrebbe tornare a Trigoria, leggasi Mehdi Benatia, attualmente in forza alla squadra araba dell’Al-Duhail. Tornando al Milan, il nome caldo per rinforzare il reparto più arretrato al momento resta quello di Kabak, calciatore turco in forza ai tedeschi dello Schalke 04 ma l’operazione resta molto complessa, visto che vi sarebbe un divario di ben 5 milioni di euro fra la richiesta della squadra teutonica e l’offerta messa sul piatto dal Diavolo.



