Rudiger, morso a Pogba in Francia-Germania?/ Video, il Polpo: “Mi ha mordicchiato”

Siparietto “cannibalesco” andato in scena ieri sera durante la partita Francia-Germania fra Rudiger e Pogba. L’ex centrale di difesa della Roma, attualmente in forza al Chelsea, ha marcato un po’ troppo stretto in una fase di gioco il rivale transalpino, arrivando forse a morderlo. Una difesa un po’ border line quella del teutonico, così come mostrato dalle telecamere che hanno appunto inquadrato un movimento sospetto: si vede infatti Rudiger dietro Pogba mentre sembra mordergli la schiena. Il centrocampista del Manchester United si è lamentato subito dopo con l’arbitro e il guardalinee, denunciando appunto di essere stato morso, ma nessuno dei direttori di gara ha preso in esame la questione, andando oltre.

Nemmeno il Var ha ritenuto l’episodio così palese, di conseguenza non c’è stato l’intervento dell’assistente video e Rudiger non è stato sanzionato. Un episodio curioso lo “scontro” fra Rudiger e Pogba, commentato così dall’ex centrocampista della Juventus al triplice fischio finale di Francia-Germania (per la cronaca, vittoria uno a zero dei transalpini dopo autorete di Hummels): “Siamo amici, ci conosciamo da tanto tempo – le parole del Polpo riportate dall’edizione online del Corriere della Sera – non è stato niente di grave, però tutti avete visto le immagini in tv, mi ha mordicchiato, diciamo. L’ho sentito, l’ho detto all’arbitro, poi è lui che prende le decisioni”.

RUDIGER HA MORSO POGBA? IL FRANCESE: “NON VOGLIO CHE VENGA SOSPESO”

Quindi il francese ha aggiunto e concluso: “Rudiger non ha ricevuto nessun cartellino e penso che sia meglio così. Non voglio che venga sospeso per questo. Non sto piangendo per far avere cartellini gialli o rossi ai miei avversari. Ora comunque è tutto finito e appartiene al passato”.

Il video del morso ha fatto il giro dei social e sono molti coloro che hanno ricordato in queste ore l’episodio del mondiale 2014, il famoso morso di Luis Suarez ai danni del nostro Giorgio Chiellini durante Uruguay-Italia. In quell’occasione, però, il siparietto fu decisamente differente, con il centrale bianconero che mostrò i segni sulla spalla dei denti del Pistolero, poi squalificato per 4 mesi e 9 giornate con la casacca della Celeste.

