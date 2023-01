Rudolf Nureyev/ Paganini e Cosi (ballerini) “Ha inventato la danza senza virtuosismi”

Il ricordo di Rudolf Nureyev ha permeato la puntata di “Oggi è un altro giorno”, trasmissione di Rai Uno condotta da Serena Bortone e andata in onda nel pomeriggio di giovedì 5 gennaio 2023. Liliana Cosi, sua ballerina in diverse occasioni, ha rivelato: “Lui si preoccupava anche delle mie acconciature ed è una rarità. Solitamente nessuno pensa mai a come sta l’altro nel nostro mondo. Rudolf era un grandissimo professionista, con una forza eccezionale. Lui non si è mai risparmiato in un’alzata o in una presa. Ha sempre fatto tutto in pieno e questo ha conferito puntualmente tanta sicurezza a chi ballava con lui”.

RUDOLF NUREYEV, RAFFAELE PAGANINI: “ERA VERAMENTE IL TARTARO VOLANTE, HA INVENTATO LA DANZA SENZA VIRTUOSISMI”

Raffaele Paganini, anch’egli ballerino, ha parlato di Rudolf Nureyev a “Oggi è un altro giorno” su Rai Uno, sottolineando esattamente quanto segue: “Lui era veramente il tartaro volante, non riuscivamo a stargli davanti neppure noi della nuova generazione! Nureyev ha inventato tutto quello che succede tra un salto e l’altro. Ovvero, la danza. Lui stava fermo e tutto il pubblico lo fissava. Lui ha inventato la danza che non salta, che non fa virtuosismi, la danza che dà espressività e che dà emozione”.

