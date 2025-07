NUOVI GUAI GIUDIZIARI PER RUDY GUEDE

Nuovo processo per Rudy Guede, ma non c’entra nulla il caso Meredith Kercher. L’ivoriano, che era stato condannato per l’omicidio di Perugia, stavolta è accusato di violenza sessuale dall’ex compagna. Il GIP del Tribunale di Viterbo, al termine di un’ora di camera di consiglio, ha deciso di rinviarlo a giudizio: il 4 novembre avrà quindi inizio il nuovo procedimento, con la presunta vittima parte civile.

Rudy Guede aveva terminato di scontare la condanna per l’omicidio avvenuto a Perugia. L’apertura del fascicolo è seguita a una denuncia per violenza sessuale presentata da una donna con cui l’ivoriano aveva avuto una relazione.

Nell’ambito dell’inchiesta è stato disposto un incidente probatorio, durante il quale sono stati esaminati dati presenti nel telefono della presunta vittima, tra cui foto e chat.

Nel corso dei mesi, però, l’uomo ha fornito la sua versione dei fatti: lo ha fatto per la prima volta nel dicembre di due anni fa davanti al GIP, poi nuovamente a marzo davanti al pubblico ministero, e infine anche prima della discussione finale.

PERCHÉ RUDY GUEDE È A PROCESSO

La presunta vittima è una ragazza di 24 anni di Viterbo con cui Rudy Guede aveva avuto una storia di circa un anno e mezzo. Nell’estate di due anni fa la donna lo ha denunciato per violenza sessuale, lesioni e maltrattamenti. Nel dicembre successivo sono scattate alcune misure nei confronti dell’ivoriano: divieto di avvicinamento alla ragazza, braccialetto elettronico e obbligo di comunicazione degli spostamenti, con coprifuoco dalle 21:30 alle 6:30.

Le indagini si sono concentrate su due episodi di presunta violenza sessuale, diversi casi di maltrattamenti e aggressioni fisiche. Rudy Guede ha sempre respinto le accuse e si è proclamato innocente, ribadendo la sua posizione negli interrogatori resi. È stato comunque deciso il rinvio a giudizio, con la prima udienza fissata a novembre.

Sull’ivoriano si era espressa tempo fa Amanda Knox, assolta per l’omicidio di Meredith Kercher. L’americana aveva auspicato una maggiore attenzione nei confronti di Guede, affinché non venga permesso “ancora una volta a questo assassino dimenticato di sottrarsi alla responsabilità dei suoi crimini”.