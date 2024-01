Rudy Londoni, chi è l’ex marito di Patrizia Rossetti e perché si sono lasciati/ Lei: “Non è solo tradimento”

Rudy Londoni, chi è l’ex marito di Patrizia Rossetti: il tradimento

Nel corso della sua vita Patrizia Rossetti ha vissuto numerosi successi, soprattutto sul fronte professionale. Divenuta nota come una delle regine delle televendite, nonché volto fisso in casa Mediaset, è stata anche protagonista della scorsa edizione del Grande Fratello Vip. Tuttavia, in parallelo ad una carriera professionale ricca di soddisfazioni, scorre la sua vita privata che, negli ultimi anni, non le ha però regalato la giusta serenità.

Patrizia Rossetti ha un fidanzato?/ La vita privata della conduttrice: "Difficile trovare la persona giusta"

La conduttrice televisiva è stata sposata con Rudy Londoni dal 2012 al 2019, dopo essersi conosciuti nel 2006. Tuttavia il loro matrimonio è improvvisamente naufragato, e questo a causa di un presunto tradimento da parte di lui. “Ci credevo tantissimo al matrimonio, se no non l’avrei fatto. Io non farei mai le corna. Non è solo il tradimento. Ma buttare i sentimenti e la fiducia di un’altra persona. Anche il sognare un futuro assieme. Ho scoperto che eravamo in tre nel matrimonio e a me non piace“, aveva raccontato ad Alfonso Signorini nel corso della sua avventura nel reality, nel settembre 2022.

Patrizia Rossetti ha un fidanzato?/ La vita privata della conduttrice: "Difficile trovare la persona giusta"

Patrizia Rossetti sull’ex marito: “L’amore mi ha molto delusa, ma è così“

Del tradimento subito Patrizia Rossetti ne aveva più volte parlato e, a suo dire, sarebbe avvenuto addirittura con una collega che la stessa conduttrice tv conosce da tantissimi anni. Tuttavia non sono stati fatti nomi e al momento, per lei, resta solo la delusione per essere stata tradita in amore, ma soprattutto nella fiducia. Riguardo alla delusione e al fallimento del suo matrimonio, l’ex gieffina si era così espressa in un’intervista rilasciata a Verissimo nel gennaio 2023: “L’amore mi ha molto delusa, ma è così. È un sentimento che prevede il bene e il male. Avrei sperato qualcosa di diverso, ma non è andata“.











© RIPRODUZIONE RISERVATA