Chi è l'ex marito di Patrizia Rossetti? Tutto sul difficile divorzio della conduttrice

Tra gli ospiti de La Volta Buona di oggi, martedì 23 settembre, c’è anche Patrizia Rossetti. Quest’ultima è conosciuta per i suoi lavori in televisione e nei reality, ma della sua vita privata si sa molto poco. Ciò che è noto è che, in passato, è stata sposata con il tecnico e cameraman Rudy Londoni. Normalmente molto riservato, Rudy è finito al centro del gossip dopo aver conosciuto Patrizia nel 2006 sul lavoro. Tra i due è scattata subito la scintilla e, dopo anni di fidanzamento, nel 2012 sono convolati a nozze. Per diverso tempo, i due sembravano la coppia ideale, ma, improvvisamente, qualcosa è cambiato.

Difatti, la storia è giunta al termine nel 2019, quando Patrizia ha deciso di chiudere il matrimonio dopo aver scoperto ben tre tradimenti del marito. La conduttrice stessa ha raccontato di averlo perdonato le prime volte, salvo poi mettere un punto definitivo quando lo ha sorpreso con un’altra donna, una persona che lei conosceva da tempo. “Ho preso le corna e anche di più”, ha detto senza giri di parole. Da lì, le loro strade si sono divise definitivamente.

Patrizia Rossetti: il divorzio dall’ex marito Rudy Londoni

Dopo la fine del matrimonio, Patrizia Rossetti si è buttata sul lavoro, lasciandosi andare in nuove esperienze come il Grande Fratello Vip e l’Isola dei Famosi. D’altro canto, Rudy è tornato a vivere una vita più discreta, ma pare abbia ritrovato l’amore accanto ad un’altra compagna. Tuttavia, queste rimangono solo indiscrezioni, dato che l’ex marito di Patrizia è molto riservato e non si è saputo più nulla di lui. A questo punto, non resta che seguire la conduttrice a La Volta Buona per scoprire se tornerà a parlare del suo naufragato matrimonio.