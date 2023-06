Rudy Londoni, chi è l’ex marito di Patrizia Rossetti/ Il tradimento e la fine del matrimonio

Chi è Rudy Londoni: la storia d’amore con Patrizia Rossetti sino al tradimento

Patrizia Rossetti, popolare conduttrice e showgirl televisiva, è oggi ospite di Serena Bortone nel salotto di Oggi è un altro giorno, su Rai1. La regina delle televendite, diventata negli anni un volto fisso di Rete4 e di recente concorrente nell’ultima edizione del Grande Fratello Vip, ha sempre mantenuto riservata la propria vita privata, per quanto possibile. Di lei, infatti, sappiamo che è stata sposata con Rudy Londoni, di cui però si conoscono davvero pochissime informazioni, essendo lontano dal mondo dello spettacolo e dai riflettori della tv.

Della loro storia d’amore, tuttavia, ne ha più volte parlato la stessa showgirl in numerose occasioni. Storia d’amore che, in particolare, è stata macchiata da un tradimento da parte di lui, che ha portato alla fine della loro unione e procurato non poca sofferenza alla Rossetti. “L’amore mi ha molto delusa, ma è così. È un sentimento che prevede il bene e il male. Avrei sperato qualcosa di diverso, ma non è andata” ha ammesso in un’intervista rilasciata a Verissimo a inizio anno.

Patrizia Rossetti sul tradimento: “L’ho beccato sul colpo proprio“

Ma come si sono evolute le cose tra Patrizia Rossetti e Rudy Londoni, nell’ultimo loro periodo insieme, quello macchiato dal tradimento? Nel corso della sua partecipazione al Grande Fratello Vip, la conduttrice tv si era così espressa a riguardo: “Ci credevo tantissimo al matrimonio, se no non l’avrei fatto. Io non farei mai le corna. Non è solo il tradimento. Ma buttare i sentimenti e la fiducia di un’altra persona. Anche il sognare un futuro assieme“.

La coppia si portava con sé una serie di problemi ormai da tempo, sino a quando la situazione precipitò, come da lei raccontato in un’intervista a DiPiù: “I problemi c’erano già quando sono partita per Pechino Express, poi al mio ritorno la situazione è precipitata. Era un po’ di tempo che cercavo di capire se potevamo andare avanti insieme, ma alla fine ho deciso che fosse il caso di mettere la parola fine al nostro matrimonio“. Sino al momento in cui scoprì il tradimento con i suoi stessi occhi: “L’ho beccato sul colpo proprio. L’ho perdonato due volte, alla terza basta, il lupo perde il pelo ma non il vizio…“.

