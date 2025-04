Rudy Londoni è stato il marito della conduttrice tv Patrizia Rossetti, donna che nel weekend e nello specifico sabato 5 Aprile sarà protagonista a Storie di Donne al Bivio. La donna durante il programma tratterà di tanti temi, parlerà della sua vita privata e della sua carriera e non potrà non mancare qualche parola sul suo ex marito.

Rudy Londoni è un tecnico televisivo ed un cameraman, ma è noto ai più specialmente per esser stato il marito di Patrizia Rossetti. I due si sono conosciuti durante una telepromozione della donna con l’uomo che si offri’ di mantenere la cagnolina della donna. I due si sono conosciuti nel 2006 e si sono sposati nel 2012, ma purtroppo sono giunti al divorzio nel 2019.

Una storia particolare, più volte Patrizia Rossetti ha sottolineato che forse in passato doveva prendere strade differenti ed ha spiegato in diretta tv – e durante l’esperienza al Grande Fratello Vip – i motivi della rottura con l’uomo. Prima se ne era vociferato ma la donna ha confermato tutti i rumors riguardo i tradimenti dell’uomo e con chi.

Rudy Londoni e la rottura con Patrizia Rossetti, ecco la verità

Il divorzio della donna è arrivato dopo l’esperienza di Patrizia Rossetti a Pechino Express e al suo ritorno la donna avrebbe scoperto l’ennesimo tradimento decidendo cosi di chiudere il rapporto con il marito. Durante l’esperienza al Grande Fratello la nota conduttrice ha raccontato alle colleghe:

“Ho preso le corna e anche di più. L’ho beccata sul colpo proprio, l’ho perdonata due volte e alla terza basta. Il lupo perde il pelo ma non il vizio”, ha concluso la donna. E Patrizia avrebbe svelato inoltre ai colleghi che l’ex marito l’ha tradita con una donna presente a Mediaset anche se non proprio della stessa sua tipologia di lavoro.

Samantha De Grenet ha confessato riguardo l’amica e collega che la donna le avrebbe confidato: “Lei è del mio stesso ambiente di lavoro non era mia amica ma la conoscevo bene da 30 anni” e i rumors parlano di una donna con le meches bionde che lavorava a Mediaset come barista.