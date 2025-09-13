Rudy Londoni è il marito di Patrizia Rossetti e la loro storia è stato particolarmente accesa e con diversi alti e bassi. I due hanno divorziato malissimo.

Rudy Londoni è l’ex marito della conduttrice e showgirl Patrizia Rossetti, protagonista della puntata di Storie di Donne al Bivio nel giorno 13 Settembre 2025. La loro storia è stato un grande amore ma è finita malissimo e più volte la donna è intervenuta raccontando ciò che è successo, ma vediamo chi è Rudy Londoni.

Rudy Londoni non è un personaggio noto nel mondo dello spettacolo, ma in molti lo conoscono per essere il marito della nota conduttrice e showgirl Patrizia Rossetti. I due si conobbero durante il lavoro di lei in una televendita e la donna ha raccontato durante il Grande Fratello di come è evoluta la loro storia:

“Ho conosciuto lui durante una telepromozione, era partito un filmato e lui si è offerto di tenermi la mia telecamera”, i due si sono innamorati e si sono sposati nel 2012, ma i due si sono separati nel 2019 e la donna ha raccontato del motivo per cui i due si sono lasciati e di un tradimento che ha fatto poi molto discutere.

Rudy Londoni e un rapporto burrascoso con Patrizia Rossetti

Sia durante il Grande Fratello che durante alcune interviste Patrizia Rossetti ha raccontato di come lui l’ha tradita e per questo alla fine il loro matrimonio è giunto alla conclusione. Durante un’intervista a Dipiù la conduttrice ha chiarito: “C’erano problemi già quando sono partita per Pechino Express, poi la situazione è letteralmente precipitata”.

Patrizia ha chiarito che hanno provato anche ad andare avanti nonostante le avversità ma alla fine è stata lei a decidere di concludere definitivamente il loro matrimonio. E parlando del loro rapporto la donna è stata più netta fornendo ulteriori dettagli riguardo la loro separazione. “L’ho beccato due volte, ma alla terza basta. Il lupo perde il pelo ma non il vizio…”

Nell’esperienza al Grande Fratello la donna ha parlato anche dell’amante del marito anche se non ha dato nomi riguardo questa particolare storia: “Lei è del mio stesso ambiente di lavoro, non era mia amica ma la conoscevo da 30 anni. Li ho beccati sul fatto e li ho affrontati”, ha svelato cosi la donna.