Con la maestria della sua eloquenza, con quel tono di voce quasi incalzante, è entrata nel cuore degli italiani come ‘regina delle televendite’; Patrizia Rossetti è tra le donne più note del mondo dello spettacolo e non solo per l’attività citata in precedenza. Nel corso del tempo ha preso parte a molteplici esperienze televisive, in particolare quella dei reality. Molti ricorderanno, tra le avventure più recenti, quella al Grande Fratello Vip nel 2022. Proprio in quell’occasione abbiamo conosciuto meglio anche la vita privata di Patrizia Rossetti e in particolare alcuni aneddoti riferiti alla storia d’amore con l’ex marito Rudy Londoni.

Patrizia Rossetti, pur essendo un personaggio noto dello showbiz, si è sempre distinta per riservatezza in riferimento alla sua vita privata. Proprio per questo attirò particolare attenzione il racconto al GF Vip nel 2022 a proposito della rottura con l’ex marito Rudy Londoni per motivi di infedeltà e non solo. Sposati per 7 anni, il primo incontro avvenne intorno al 2006 proprio grazie all’attività in comune presso Mediaset seppur con ruoli differenti. Una liaison che hanno sempre protetto dalla luce dei riflettori ma che si è conclusa nel 2019 per i motivi poi raccontati nel reality di Canale 5.

“L’ho perdonato dopo il primo tradimento, però se succede di nuovo devi dire basta…”. Parlava così Patrizia Rossetti a proposito della rottura con l’ex marito Rudy Londoni; parole che si riferiscono a più di un presunto tradimento da parte dell’uomo e che avrebbero sancito la scelta della conduttrice di chiudere definitivamente la relazione.

Intervenuta a La Volta Buona di Caterina Balivo, dopo i racconti fatti al Grande Fratello Vip, Patrizia Rossetti confermò la tesi dell’infedeltà alla base della rottura con l’ex marito Rudy Londoni ma ammise al contempo quando fu difficile interrompere quella relazione scandita da tanti progetti per la quotidianità e per il futuro: “Quando una persona ti delude è sempre brutto…” – affermava la conduttrice – “Perdonare è possibile, e io l’ho fatto, ma dipende dalla gravità…”.

