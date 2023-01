Rudy Londoni, ex marito di Patrizia Rossetti/ “Tradimento? Beccato sul fatto…”

Rudy Londoni, ex marito di Patrizia Rossetti, storia finita per un tradimento

Rudy Londoni è l’ex marito di Patrizia Rossetti, nuovamente sotto i riflettori dopo le dichiarazioni della vippona sulla fine della loro storia d’amore, a causa di un tradimento. La famosa televenditrice ha raccontato ai suoi compagni di avventura di aver dovuto fare i conti con un pesante tradimento, con l’aggravante di averlo beccato con una donna che conosceva da tantissimo tempo. Ma chi è Rudy Londoni? Di sicuro non è un personaggio noto al grande pubblico e non fa parte del mondo dello spettacolo.

Come dicevamo il suo nome è finito al centro del gossip per la rottura con la Rossetti, per via del tradimento con una persona che Patrizia conosceva molto bene. “L’ho conosciuto durante una telepromozione…“, ha raccontato Patrizia a proposito dei suoi trascorsi con l’ex marito. “Era partito un filmato e la mia cagnolina Kylie si era nascosta dietro la sua telecamera. Lui si è offerto subito di tenermela”. I due si sono sposati nel 2012, dopo essersi frequentati a lungo. La separazione, per i motivi sopracitati, è arrivata circa sette anni dopo.

Patrizia Rossetti e la rottura con l’ex marito Rudy Londoni: “C’erano tanti problemi…”

“I problemi c’erano già quando sono partita per Pechino Express”, ha ricordato Patrizia Rossetti al GF VIP a proposito della storia d’amore con l’ex marito Rudy Londoni. “Poi al mio ritorno la situazione è precipitata. Era un po’ di tempo che cercavo di capire se potevamo andare avanti insieme, ma alla fine ho deciso che fosse il caso di mettere la parola fine al nostro matrimonio. Tradimento? L’ho beccato sul colpo proprio. L’ho perdonato due volte, alla terza basta, il lupo perde il pelo ma non il vizio..”, ha ammesso Patrizia nel corso di una chiacchierata con alcuni concorrenti nella casa più spiata di Italia.

“La persona con cui mi ha tradito è del mio stesso ambiente di lavoro. Non era mia amica, ma la conoscevo bene da 30 anni. Sì è successo davvero e ho detto basta. Io li ho affrontati tutti e due. Li ho beccati sul fatto giuro. Gli ho fatto una sorpresa e l’ho trovato con lei…”, ha raccontato.











