Rudy Londoni, ex marito Patrizia Rossetti: chi è e tradimento/ La verità al Grande Fratello Vip

Rudy Londoni, chi è l’ex marito Patrizia Rossetti che l’ha tradita più volte

Nella Casa del Grande Fratello Vip Patrizia Rossetti ha avuto modo di parlare di alcune grande delusioni che hanno scosso la sua vita. Una di queste è la separazione dal marito Rudy Londoni causata da una serie di tradimenti ai danni della conduttrice. Tradimenti che la Rossetti ha beccato personalmente, come da lei spiegato in un’intervista.

“I problemi c’erano già quando sono partita per Pechino Express, poi al mio ritorno la situazione è precipitata. – ha spiegato in un’intervista a DiPiù – Era un po’ di tempo che cercavo di capire se potevamo andare avanti insieme, ma alla fine ho deciso che fosse il caso di mettere la parola fine al nostro matrimonio”. Poi in merito al tradimento ha dichiarato: “L’ho beccato sul colpo proprio. L’ho perdonato due volte, alla terza basta, il lupo perde il pelo ma non il vizio..”

Rudy Londoni, ex marito Patrizia Rossetti: con chi l’ha tradita?

Pare che Rudy Londoni abbia tradito Patrizia Rossetti con una donna che lavora in Mediaset e, secondo quanto svelato nello studio di Pomeriggio 5, la donna in questione sarebbe una barista bionda che lavora nell’azienda. Rudy Londoni, d’altronde, è un tecnico televisivo e un cameraman professionista che ha conosciuto la sua ex moglie proprio sul set di una televendita: “L’ho conosciuto durante una telepromozione. Era partito un filmato e la mia cagnolina Kylie (l’ho chiamata così in onore della Minogue) si era nascosta dietro la sua telecamera. Lui si è offerto subito di tenermela”, raccontò la Rossetti.

