Rudy Londoni, ex marito Patrizia Rossetti/ Dopo il divorzio, nessuno nuovo compagno..

Rudy Londoni, chi è l’ex marito di Patrizia Rossetti

Patrizia Rossetti è ufficialmente single, ma prima è stata sposata con Rudy Londoni che è un tecnico televisivo e un cameraman professionista. I due si sono conosciuti proprio durante una televendita e il grande amore che li ha travolti li ha portati a coronare il sentimento con il matrimonio. Il loro è stato un legame importante, forte e che sembrava indissolubile. Tutto, però, è finito quando l’attuale concorrente del Grande Fratello Vip 2022 ha scoperto i tradimenti del marito. Nonostante il forte sentimento, la Rossetti ha deciso di mettere un punto al matrimonio dopo averlo perdonato più volte.

Ricordando il primo incontro con Rudy, la Rossetti ha detto: “L’ho conosciuto durante una telepromozione. Era partito un filmato e la mia cagnolina Kylie (l’ho chiamata così in onore della Minogue) si era nascosta dietro la sua telecamera. Lui si è offerto subito di tenermela”.

La fine del matrimonio tra Rudy Londoni e Patrizia Rossetti

Per Patrizia Rossetti non è stato facile accettare la realtà e mettere fine al matrimonio con Rudy Londoni dopo aver scoperto i tradimenti. Di fronte, tuttavia, all’ennesimo tradimento, ha deciso di mettere da parte i sentimenti e proteggere se stessa da un rapporto che avrebbe potuto farle ancora più male.

“I problemi c’erano già quando sono partita per Pechino Express, poi al mio ritorno la situazione è precipitata. Era un po’ di tempo che cercavo di capire se potevamo andare avanti insieme, ma alla fine ho deciso che fosse il caso di mettere la parola fine al nostro matrimonio” – ha raccontato in un’intervista di qualche tempo fa a DiPiù. “L’ho beccato sul colpo proprio. L’ho perdonato due volte, alla terza basta, il lupo perde il pelo ma non il vizio..”, ha aggiunto.

