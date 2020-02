Rudy Londoni, ex marito Patrizia Rossetti/ “Purtroppo non mi manca. Il tradimento…”

Rudy Londoni è l’ex marito di Patrizia Rossetti, la nuova concorrente del Grande Fratello Vip 2020, il reality show di successo condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. A sorpresa il volto noto di Retequattro ha deciso di rimettersi in gioco proprio nella casa più spiata d’Italia dove sicuramente parlerà della sua vita professionale, ma anche privata. La donna, infatti, è stata sposata per diversi anni con Rudy Londoni; un matrimonio poi terminato per stessa ammissione della Rossetti. “Era un po’ di tempo che cercavo di capire se potevamo andare avanti insieme, ma alla fine ho deciso che fosse il caso di mettere la parola fine” ha dichiarato la conduttrice una volta tornata in Italia dopo il trionfo in una delle ultime edizioni di Pechino Express. La Rossetti parlando proprio del rapporto con l’ex marito ha precisato a DiPiùTv: “i problemi c’erano già quando sono partita per Pechino Express, poi al mio ritorno la situazione è precipitata. Era un po’ di tempo che cercavo di capire se potevamo andare avanti insieme, ma alla fine ho deciso che fosse il caso di mettere la parola fine al nostro matrimonio. Mi sono accorta che tra di noi non c’era più niente quando tra noi è calato il silenzio e non avevamo più nulla da dirci”.

Patrizia Rossetti: Rudy Londoni l’ha tradita?

Un amore durato diversi anni, ma poi arrivato al capolinea quello tra Rudy Londoni e Patrizia Rossetti come ha raccontato la stessa conduttrice a DiPiùTv: “non ho mai pensato che il matrimonio sia la tomba dell’amore, anzi, ma a un certo punto è mancata la sua voglia di andare avanti, di coltivare la nostra attrazione, la nostra passione, il nostro rapporto. Purtroppo, ora che non vive più con me, posso dire che non mi manca. Prima ero sempre in tensione, non ero più me stessa con lui in casa. Invece ora sto bene”. Possibile che dietro la fine del matrimonio e del loro amore ci sia un tradimento? A sorpresa, infatti, la Rossetti a Mattino Cinque di Federica Panicucci ha rivelato di essere stata tradita e di aver scoperto il suo uomo in auto con un’altra donna: “ho perdonato un tradimento. Li ho beccati, erano in macchina insieme. Sono tornata a casa e ho aspettato, sperando che mio marito fosse sincero. Non lo stavo seguendo, è stata una casualità”. Un tradimento non è facile da perdonare e la conferma è arrivata proprio dal marito. “Purtroppo, ora che non vive più con me, posso dire che non mi manca” ha dichiarato la Rossetti parlando della fine del matrimonio con Rudy.

