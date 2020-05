Rudy Smaila e moglie Paola/ “Nostro figlio nascerà a fine ottobre, nonno Umberto…”

Pubblicità

Rudy Smaila, il figlio di Umberto Smaila, sarà presto papà. Sua moglie Paola, come annunciato qualche tempo fa a Domenica Live, è incinta. Oggi, ospiti in collegamento a Pomeriggio 5, svelano nuovi dettagli sulla gravidanza. È Paola ad annunciare che: “Nascerà a fine ottobre, primi di novembre! Una bellissima notizia, siamo molto contenti. Se è maschio o femmina? Non lo sappiamo ancora”, ammette però la donna. Barbara D’Urso chiede allora alla coppia com’è stata comunicata la notizia della gravidanza a nonno Umberto Smaila. Paola dichiara: “È stato più semplice dirlo a Rudy che al papà di Rudy! Io avevo un po’ di timori, l’emozione..”. Infatti poi è Rudy ad ammettere che “In realtà sono subentrato io.”, cosa accaduto proprio pochi giorni prima del lockdown causato dal Coronavirus.

Rudy Smaila: “Ecco come ho detto a mio padre che sarebbe diventato nonno”

Rudy Smaila, a Pomeriggio 5, racconta infatti come ha detto a suo padre che sarebbe diventato nonno: “L’ho detto io perché eravamo in quel periodo in cui si iniziavano a diffondere le notizie di questa situazione spiacevole nella quale ormai siamo fino al collo, e infatti è stata una delle ultime volte in cui ho visto il mio papà.” Così aggiunge: “Gliel’ho anticipato al telefono, poi abbiamo fatto una cena insieme perché non ci vedevamo da tanto tempo. C’è stato dunque un momento di grande gioia, poi abbiamo fatto questa cena tutti insieme, abbiamo brindato ed è davvero una cosa di positivo e bello in tutto questo periodo strano.”, ha concluso.



