Rudy Zerbi ad Arisa “Io ti tocco e..”/ Lei “Ho tanti freni a casa”: battuta all’ex fidanzato Andrea Di Carlo?

Ben diverso il “Tuca Tuca” che hanno messo in scena Arisa e Rudy Zerbi ad Amici 2021 rispetto a quello di Stefano De Martino e Lorella Cuccarini che sono ballerini di professione. In compenso, hanno regalato tante risate al pubblico in studio e a casa. Inizialmente titubante, la cantante ha deciso di accettare la proposta dell’altro professore del talent. “Devo togliermi la giacca subito o dopo?”, ha chiesto Rudy incassando un “no” netto da parte di Arisa. “Io tocco me e tu tocchi me”, ha rilanciato lui. Proprio Stefano De Martino ha provato a rincuorarla: “Al massimo dopo ti sanifichi”. Rudy Zerbi non è neppure riuscito a convincere Arisa a dargli il via libera per togliersi la camicia. “Io non ho freni, lo sai Maria”, ha detto lui. Ed è a questo punto che scoppia un piccolo giallo. “Io sì, a casa ho tanti freni”, la replica dell’artista che però non è andata oltre. Ma quali sono questi freni a cui fa riferimento la cantante? In questi giorni si era parlato della rottura col fidanzato Andrea Di Carlo, che peraltro avrebbe dovuto sposare.

Arisa, frecciata all’ex fidanzato Andrea Di Carlo?

Pare che Arisa e Andrea Di Carlo si siano lasciati in modo burrascoso e avrebbero mandato all’aria i loro progetti di matrimonio. In questi giorni ha pure rivelato che l’ex fidanzato stava con un uomo prima di lei. Ora però questa frase spiazza i fan, che l’hanno interpretata come un riferimento al fidanzato. Sui social il dibattito è in corso: “Io comunque mi rifiuto di pensare che Arisa rifiuti questi “teatrini” simpatici con Trudy solo perché il fidanzato è geloso #Amici20”, ha scritto un utente ad esempio. Clicca qui per il video del siparietto.

