Rudy Zerbi, chi è la fidanzata?/ “Dopo tre anni torno a sentire le farfalle…”

Da discografico a coach, ormai Rudy Zerbi è parte di Amici. Ma una cosa non è cambiata: è sempre temuto, come ha raccontato Verissimo, dove tra l’altro ha fatto una rivelazione, lasciando intendere di poter avere una fidanzata. “Amici è una scuola, io sono come il prof di matematica o fisica, quello un po’ rompiscatole, ma quelli di solito col tempo li rimpiangi. Io spero di lasciare qualche ricordo positivo, una bacchettata che ritorna cara”. Infatti, vuole trasmettere grande senso di responsabilità.

Ma Rudy Zerbi ha parlato anche dei suoi cambiamenti negli anni. “Una cosa che è cambiata in me è che non mi vergogno più di quello che provo e non lo nascondo, ne sono molto contento. Dovremmo imparare la forza incredibile delle donne, che hanno la capacità di mostrare subito i loro sentimenti”. Invece sulla madre: “È una Rudy Zerbi femmina, vuole ancora insegnarmi la vita”.

Rudy Zerbi è fidanzato? La rivelazione a Verissimo

Rudy Zerbi ha parlato anche del suo rapporto con Gerry Scotti a Verissimo: “Gerry è straordinario, non ha mai lesinato consigli e parole. Il primo anno in cui abbiamo lavorato insieme ero seduto accanto alle colonne della tv italiana. Lui è sempre stato molto caro e attento”. Inoltre, a Verissimo ha rivelato che tante cose del padre biologico Davide Mengacci le ha apprese dal conduttore, essendo amici da tanti anni. Infine, Rudy Zerbi si è congedato con una rivelazione: “Ti dico una cosa: dopo tre lunghi anni di cuore surgelato, forse, ma forse, sta accadendo qualcosa. Non lo dico con altri dettagli, perché sono scaramantico. Sto ricominciando a sentire le farfalline, vediamo come va a finire”.

