Da anni primeggia tra le file di Mediaset come giudice e docente; tra Amici di Maria De Filippi e Tu Si Que Vales, siamo ormai ampiamente abituati al giudizio mai banale di Rudy Zerbi. Soprattutto grazie al talent è tra i personaggi più seguiti del mondo della tv e, ovviamente, tra dinamiche relative al programma e commenti sulle sue scelte, non mancano i curiosi che amano approfondire i retroscena che riguardano la sua vita sentimentale. Il produttore è sempre stato molto riservato a proposito della sfera privata ma proprio qualche settimana fa si è lasciato andare a qualche tenera confessione a proposito della sua attuale fidanzata, Grace Raccah.

Come detto, la riservatezza è un dogma che Rudy Zerbi predilige per quanto concerne la sua vita privata e lo dimostra il fatto di aver tenuto nascosta – al mondo della cronaca rosa – la sua liaison con la fidanzata Grace Raccah. A Verissimo, in una recente intervista, ha parlato forse per la prima volta dei suoi attuali sentimenti per la dolce metà: “Dopo tanto tempo, torno a sentire le farfalle nello stomaco”, e poco prima era stato il settimanale Chi a portare in auge la storia d’amore. Per due anni però – presunta durata del rapporto – nessuno ha avuto notizie della relazione tra Rudy Zerbi e la fidanzata Grace Raccah.

Grace Raccah – fidanzata di Rudy Zerbi – non appartiene al mondo dello spettacolo e come il discografico e conduttore radiofonico preferisce riservatezza e pochi picchi mediatici.

Nel passato di Rudy Zerbi spiccano importanti storie d’amore sulle quali, salvo rare eccezioni, si è esposto in maniera molto limitata. Due matrimoni, l’ultimo con Carlotta Miti: non è dato sapere però perchè si sono lasciati dopo 10 anni d’amore e la nascita del figlio Edoardo. Le prime nozze risalgono invece alla gioventù – con Simona – con la nascita dei primi due figli del produttore discografico. Il quarto figlio, Leo, è invece nato dalla liaison con Maria Soledad Temporini.

