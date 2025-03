Rudy Zerbi, l’insegnante di Amici, si apre sul suo privato e si commuove: “Perso papà prematuramente”

Rudy Zerbi è, come la sua collega e amica Alessandra Celentano, un punto fermo del programma televisivo Amici. Critico musicale, produttore e disc jockey, Rudy Zerbi porta la sua grande esperienza tra i banchi di Amici, ma anche allegria e tanta voglia di divertirsi. Quel che forse non tutti sanno è che dietro un’apparente frivolezza, si nascondono tanti momenti dolorosi. Proprio in una intervista rilasciata qualche tempo fa a Verissimo, l’insegnante di Amici si è aperto sulla propria vita privata, confidando alcuni aspetti davvero commoventi.

Parlando ad esempio del padre Giorgio, Rudy ha ammesso di essere cresciuto con un vuoto, avendolo perso ancora giovane. Un trauma non facile da superare e che inevitabilmente ha lasciato un segno nella vita del produttore. “La vita mi ha tolto prematutamente un papà che mi era stato regalato dalla vita. Quando qualcuno viene e te lo porta via è brutto”, ha raccontato Rudy Zerbi nel salotto di Silvia Toffanin.

La vita privata e sentimentale di Rudy Zerbi al fianco di Grace Raccah: “Oggi ho capito il significato dell’amore”

Una mancanza tremenda, di cui ancora oggi Rudy soffre. “Mi commuovo perché a me quei punti di riferimento che sono i genitori nella vita adesso mancano. Quando vengono a mancare ti resta sicuramente l’educazione che ti hanno trasmesso ma non è lo stesso”, ha detto nostalgico l’insegnante di Amici.

Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, sappiamo che è impegnato con una donna di nome Grace Raccah, figlia di un business man, Daniele Raccah, che è attivo nel ramo dell’abbigliamento. “In amore va tutto molto bene”, aveva infatti detto Zerbi. “L’ho scoperto a cinquant’anni e ho capito che l’amore non è sofferenza ma sentirsi bene”, le sue parole.

