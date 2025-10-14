Choc ad Amici 25, con Rudy Zerbi che si collega con gli allievi in casetta e propone l'eliminazione di Opi e Frasa: le critiche e la reazione dei ragazzi

Rudy Zerbi propone l’eliminazione di Opi e Frasa: choc ad Amici 25

Ad Amici 25 si stanno delineando le preferenze dei professori nei confronti degli allievi, e non mancano dure critiche all’operato dei ragazzi. Nel daytime andato in onda su Canale 5 ieri pomeriggio, è arrivata una sonora bacchettata di Rudy Zerbi a Opi e Frasa, i due cantanti scelti da Anna Pettinelli, e non è mancata una proposta choc che ha scatenato il panico collettivo.

Il professore di canto si è infatti collegato con la casetta e, dopo aver invitato tutto il gruppo a sedersi in gradinata, ha espresso il suo secco giudizio sui due cantanti lanciando anche una proposta spiazzante: “Io ritengo che né Opi né Frasa abbiano gli elementi e le qualità per stare dentro la scuola. Quindi voglio che sappiate che, appena sarà possibile, io chiederò che voi due siate eliminati“.

In casetta è calato il gelo, nessuno si sarebbe aspettato una proposta simile, ed è inizialmente lo stesso Frasa a prendere parola: “Io penso di aver mostrato fino adesso solo una parte di me, parlo dal punto di vista artistico. Però mi piacerebbe che tu sentissi anche dell’altro. Mi sto impegnando e non sto mancando di rispetto a nessuno, non capisco perché per te non dovrei meritare questo posto”.

Opi e Frasa, gelo in casetta: la reazione dopo le parole di Rudy Zerbi

Rudy Zerbi ribatte prontamente a Frasa, esprimendo il suo giudizio sul giovane allievo di Amici 25: “Penso che tu non sia nemmeno vicino al livello che dentro la scuola ci deve essere. Puoi farmi ascoltare tutto quello che vuoi, ma io ho questa idea. Credo che tu non abbia i mezzi per fare il cantante, né tecnici né interpretativi, perché ti trovo stucchevole e mai veramente onesto. Ti trovo molto molto costruito. Questa è l’opinione che ho di te”.

Successivamente il professore si rivolge a Opi, ricordandogli che questo suo personale giudizio lo aveva inizialmente anticipato proprio a lui e sostenendo che abbia descritto agli altri allievi una versione distorta della realtà: “Spero di essere stato chiaro: non mi piace quando le cose vengono raccontate con le vostre parole che non sono sempre le mie. Ho fatto da portatore del messaggio anche a Frasa, vi saluto e vi ringrazio“.

Dopo il collegamento, Opi sbotta e ritiene che non sia corretta un’eliminazione scelta a tavolino da un prof che non è il suo: “Non ha senso. Il suo giudizio mi va bene, che non gli piaccio ne prendo atto, poi che si possa eliminarmi non penso: finché piaccio alla mia prof, o a meno che perda la sfida la settimana prossima…“.