Rudy Zerbi contro Anna Pettinelli ad Amici 2021/ “Voce insopportabile, me ne fre*o..”

Nuove scintille tra Rudy Zerbi e Anna Pettinelli. I due insegnanti di canto della scuola di Amici 2021 sono stati i protagonisti di un botta e risposta senza esclusioni di colpi durante il pomeridiano trasmesso il 13 febbraio. Zerbi, negativo, ha seguito tutta la puntata in collegamento. Pur non essendo presente in studio, l’insegnante ha giudicato le esibizioni dei suoi allievi per confermare o meno la maglia del serale. Ad accendere lo scontro tra Zerbi e Anna Pettinelli è stata, ancora una volta, l’esibizione di Esa. La Pettinelli continua a non considerarlo all’altezza degli altri allievi. Secondo il parere della Pettinelli, insegnante di Aka7Seven, il problema di Esa è l’intonazione. Nonostante il cantante stia lavorando per risolvere tale problematica in vista del serale, l’insegnante spiega di sentire ancora lo stesso problema nella sua voce. Il giudizio su Esa scatena così la reazione a distanza di Zerbi.

RUDY ZERBI E ANNA PETTINELLI, LITE AD AMICI 2021 PER ESA

Anna Pettinelli, al termine dell’esibizione di Esa, ha spiegato di aver sentito ancora i problemi d’intonazione nonostante si sia ripreso in corsa. A non essere d’accordo con la Pettinelli è stato Zerbi. “Non me ne frega niente dei precisini e di quelli che cantano con tanta voce. A me interessa che ci sia il cuore”, ribatte Zerbi. “Se dobbiamo andare al serale bisogna cantare bene”, commenta Anna Pettinelli. “Io so che ho questo problema, ma la mia visione di musica non si limita all’intonazione. E’ una cosa da sistemare, ma siamo in una scuola e siamo qui per questo”, spiega Esa. “Apprezzo il fatto che tu, a differenza del tuo insegnante, riconosca che ci sia un problema”, dice ancora la Pettinelli. L’espressione di Zerbi, mentre la collega parlava, non è passata inosservata a Maria De Filippi che ha chiesto a Rudy il motivo della sua faccia. “Hai una voce insopportabile“, ha detto Zerbi e la Pettinelli ha concluso – “Ho fatto una carriera su questa voce”.



