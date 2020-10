Rudy Zerbi dà il numero di telefono di Teo Mammucari/ La replica “Str*, ti querelo!”

Simpatica gag andata in onda ieri durante la puntata di sabato 17 ottobre di Tu si que vales. Come al solito i giudici del programma di Canale 5 se la sono presi con Rudy Zerbi, e questa volta il grandissimo talent scout l’ha combinata grossa. Subito dopo che si era esibito un concorrente, tale “Pinuccio”, Zerbi ha reso pubblico il numero di telefono di Teo Mammucari, con quest’ultimo che a sua volta ha inveito contro il collega. Ma andiamo con ordine per spiegare nel dettaglio cosa è successo. Sul palco arriva un nuovo concorrente che fa chiaramente capire di avere un debole per Maria De Filippi. Dopo l’esibizione, decisamente esilarante fra un balletto improbabile e una cantata non proprio idilliaca, Rudy Zerbi ha appunto incalzato il concorrente chiedendogli se gli sarebbe piaciuto avere il numero di telefono della giudice bionda. A quel punto Rudy ha detto ad alta voce un numero, tempestivamente “bippato” dal programma, e Teo Mammucari si è alzato dalla poltrona inveendo conto di lui “No! Mo devo cambiare numero!”, le parole dell’ex conduttore de Le Iene.

RUDY ZERBI VS TEO MAMMUCARI: “SCONTRO” DOPO L’ESIBIZIONE DI TRE BALLERINI

Non è ben chiaro però se Teo Mammucari stesse scherzando o se realmente Rudy Zerbi abbia dato il suo numero di telefono, fatto sta che, se a casa non hanno sentito nulla, in studio non è da escludere che qualcuno abbia preso appunti. “Ti querelo eh! Ha dato il numero mio sto st..o!”, ha proseguito Teo Mammucari sempre rivolgendosi al collega, che nel frattempo si era scompisciato dalle risate. Incredula la giudice “popolare”, Sabrina Ferilli, che non è riuscita a capire se Zerbi stesse scherzando o meno. Tra l’altro Teo e Rudy si erano già “scontrati” poco prima, a seguito dell’esibizione di un trio di ballerini che aveva ricevuto il 100% dei voti dal pubblico. In questi casi, se tutti e quattro i giudici si alzano, il concorrente (o in questo caso, i concorrenti), passano direttamente in finale, ma Zerbi, prima che i suoi colleghi potessero alzarsi, ha anticipato dicendo che lui non si sarebbe alzato in quanto avrebbe voluto attendere altri ballerini esibirsi. Teo non ha preso bene questo “preambolo” dell’amico, facendogli chiaramente capire che avrebbe preferito fosse stato zitto



