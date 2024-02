Rudy Zerbi, dedica agli ex allievi di Amici per Sanremo 2024 ma arriva la gaffe/ Dimentica di citare…

Rudy Zerbi e la dedica agli ex allievi di Amici per Sanremo 2024

Rudy Zerbi, in occasione del Festival di Sanremo 2024, ha voluto lanciare un messaggio importante agli ex allievi di Amici che partecipano alla kermesse musicale come cantanti in gara. Sono davvero tanti gli artisti presenti sul palco del Teatro Ariston e che hanno cominciato la carriera muovendo i primi passi nella scuola di Maria De Filippi. Mai come quest’anno, infatti, Amadeus ha scelto di dare fiducia alle canzoni di ex allievi di Amici. Sul palco dell’Ariston non ci sono solo i veterani della musica italiana come Emma Marrone e Alessandra Amoroso, sulle scene ormai da anni, ma anche giovanissimi come Sangiovanni e Angelina Mango.

Tuttavia, i nomi suddetti non sono i soli ex Amici in gara al Festival di Sanremo 2024. Ci sono, infatti, anche Annalisa e i The Kolors, ma anche due giovani artisti che, pur non avendo la stessa popolarità dei colleghi, hanno iniziato l’avventura nel mondo della musica proprio nella scuola di Amici.

Le parole di Rudy Zerbi per gli ex Amici in gara a Sanremo 2024

Orgoglioso di aver assistito all’inizio del percorso di tanti artisti che hanno mosso i primi passi nella scuola di Amici, Rudy Zerbi ha decido di dedicare loro delle dolci parole sui social. “Sarà un’emozione seguirvi al Festival dopo avervi visti studiare e crescere per inseguire il Sogno. Viva Sanremo, viva la Musica!”, ha scritto pubblicando le foto di Alessandra Amoroso e Annalisa Scarrone, Angelina Mango, Stash dei The Kolors, Emma Marrone, Sangiovanni e Irama.

Zerbi, tuttavia, ha dimenticato di citare altri due ex allievi di Amici che sono in gara al Festival di Sanremo 2024 ovvero Alessio Maninni e dei Santi Francesi (ai tempi del talent The Jab). Una dimenticanza che il popolo del web ha immediatamente fatto notare all’insegnante di Amici.











