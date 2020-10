Rudy Zerbi/ Dedica alla nonna: “Ovunque tu sia, spero tu possa vedermi ora che…”

Torna questo pomeriggio l’appuntamento con “Verissimo” e nell’oramai abituale rotocalco del weekend in onda su Canale 5 uno degli ospiti di Silvia Toffanin sarà Rudy Zerbi: infatti, direttamente da “Tu sì que vales”, uno dei forrmat di maggior successo delle reti Mediaset, e in compagnia di Gerry Scotti ci sarà il 51enne produttore discografico e conduttore televisivo lodigiano che nel corso dell’ultimo appuntamento era stato protagonista di un curioso quanto macabro fuori programma: Scotti infatti aveva annunciato che il buon Rudy era morto durante la puntata del 10 ottobre scorso (per via della presenza tra i concorrenti di un collezionista di carri funebri) ed ecco che Maria De Filippi ha organizzato un vero e proprio funerale con Zerbi all’interno del carro entrato in studio che…impersonava il morto ma intanto se la rideva di gusto. E poco dopo, rievocando l’episodio sui propri profili social, ha postato alcuni scatti e ha scritto: “È inutile, non vi libererete mai di me” quasi a voler esorcizzare con l’ironia quel momento un po’ lugubre in prima serata…

RUDY ZERBI, DEDICA ALLA NONNA DOPO LA COPERTINA DI “TV SORRISI E CANZONI”

E a proposito dell’attività social di Rudy Zerbi, proprio in vista dell’ospitata di questo pomeriggio a “Verissimo” il giudice di “Tu sì que vales” ha postato un fotomontaggio con il suo volto e quello di Gerry Scotti su uno scatto del serial tv italiano “Kiss Me Licia” tratto dall’indimenticabile cartoon giapponese e con lo stesso Zerbi nei panni di Mirco. Ad ogni modo più interessante, e forse anche di questo si parlerà nell’intervista con la Toffanin, il diretto interessato poco prima aveva pubblicato una foto della copertina del nuovo numero di “Tv Sorrisi e Canzoni” dove era in compagnia di Sabrina Ferilli, Gerry Scotti, Teo Mammuccari e Maria De Filippi: “Uno dei sogni di mia nonna Mira era vedermi un giorno sulla copertina di ‘Sorrisi e Canzoni’. Ovunque tu sia, nonna, spero che tu possa vedermi lì, in mezzo a tutta quella gente brava e importante” ha scritto nella didascalia accanto. E poi ha chiuso il toccante post ringraziando tutti coloro che lo seguono ogni settimana e anche, tra gli altri, il direttore del magazine, Betty Soldati e poi anche la stessa De Filippi che a suo dire l’ha tolto “da una strada qualche anno fa e dato un’opportunità che ancora oggi ritengo incredibile”.





© RIPRODUZIONE RISERVATA