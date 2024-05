Rudy Zerbi e Alessandra Celentano da record ad Amici 2024/ Il traguardo mai raggiunto prima nel talent

Amici 2024, i finalisti e il record infranto da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano

Ieri sera è andata in scena la semifinale di Amici 2024 ed è ora tutto pronto per scoprire chi sarà il vincitore. L’attesa finalissima andrà in onda sabato 18 maggio e, a contendersi la vittoria, ci sono ben 6 artisti: Marisol, Dustin, Petit, Holden, Mida e Sarah. I primi 4 fanno parte del team di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano e sono stati i primi finalisti annunciati nella serata di ieri. Mida e Sarah, invece, sono gli unici membri superstiti della squadra di Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo e, dopo essere finiti al ballottaggio finale, sono stati promossi entrambi in finale dal giudici, senza dunque alcuna eliminazione.

Chi invece è rimasto a secco è il team di Anna Pettinelli e Raimondo Todaro, che sono arrivati alla semifinale senza alcun allievo in organico. Ma, ora che è stato completato il parterre di finalisti ufficiali, c’è un dato che salta all’occhio e che rappresenta un vero e proprio record per il programma. Ad infrangerlo è nientemeno che il team dei Zerbi-Cele, che arrivano alla finale di Amici 2024 con un incredibile exploit, un unicum nella storia del talent.

Rudy Zerbi e Alessandra Celentano da urlo: team al completo da inizio a fine Serale

Il record infranto da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano ad Amici 2024 è legato al proprio team: per la prima volta nella storia della trasmissione, infatti, una squadra è riuscita ad arrivare al completo alla finale dall’inizio del Serale. I due insegnanti hanno iniziato il proprio percorso con Marisol, Dustin, Petit e Holden e arrivano alla finale con lo stesso organico e senza aver mai subito alcuna eliminazione durante le puntate del Serale. Un traguardo prestigiosissimo e che carica i Zerbi-Cele di alte aspettative in vista della finalissima.

Ma le soddisfazioni arrivano anche per Sarah e Mida, che approdano all’ultimo atto del talent su volere di Cristiano Malgioglio, Michele Bravi e Giuseppe Giofrè. Il trio di giudici ha infatti deciso che nessuno dei due artisti, arrivati al ballottaggio finale, meritava l’eliminazione: anche loro, dunque, hanno staccato il pass per la finale e possono ancora sognare in grande.











