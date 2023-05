Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, scatta il bacio ad Amici 2023/ “Finale hot”: Maria De Filippi sconvolta

Bacio tra Rudy Zerbi e Alessandra Celentano al serale di Amici 22

La semifinale di Amici 2023 è anche scenario della finalissima tra i professori. Ultimo guanto tra prof quello che va in scena su Canale 5 nel corso della puntata del 6 maggio, che si gioca solo tra Alessandra Celentano e Rudy Zerbi da una parte, e Emanuel Lo e Lorella Cuccarini dall’altra. I primi ad esibirsi sono proprio questi ultimi citati, che portano in scena una coreografia sulle note di sulle note di “Brividi” di Blanco e Mahmood. Applausi del pubblico per la coppia, a cui segue però l’esilarante esibizione di Zerbi e Cele.

Amici 22, Isobel Kinnear finalista?/ L'indizio

La coppia di professori annuncia subito che “ci sarà un finale hot”, poi fa il suo ingresso in abiti d’epoca elegantissimi, esordendo in un valzer che finisce però per diventare la loro consueta gag. Il finale ‘hot’ però arriva e stupisce tutti: un bacio appassionato e prolungato, che finisce con i due stesi a terra uno sopra l’altro. Maria De Filippi guarda l’intera scena attonita, poi commenta: “Una delle esibizioni più terribili!” La giuria concorda con Maria De Filippi: sono Lorella ed Emanuel Lo a vincere la finalissima del guanto di sfida tra professori.

