Rudy Zerbi è fidanzato?/ “Ho ricominciato a sentire le farfalle nello stomaco”

Rudy Zerbi è uno degli insegnati di canto più controversi di Amici; spesso ritenuto severo, in realtà ha mostrato la sua grande sensibilità in diverse situazioni. E’ il caso dell’intervista a Verissimo, in cui il produttore discografico ha confessato alcuni dettagli personali della sua famiglia, con le lacrime agli occhi.

In particolare, Rudy Zerbi ha raccontato del legame con il compagno della madre che lo ha cresciuto come un figlio: “I figli sono di chi se li cresce, non di chi li fa. Giorgio mi ha fatto da padre. I figli non sono di chi li fa, ma di chi se li cresce. Siamo una famiglia allargatissima. L’unico rimpianto che ho è quello di non aver potuto dare a tutti la spensieratezza dei miei 20 anni o la seriosità che oggi. Ma con le rispettive mamme andiamo tutti d’accordo e questa è una cosa bellissima“.

Apprezzato per la sua simpatia e i divertenti siparietti con Alessandra Celentano, Rudy Zerbi nasconde anche un lato molto romantico. Da tempo i fan sono curiosi di conoscere la vita sentimentale dell’insegnate di Amici, sempre circondata da un alone di mistero.

Ai microfoni di Verissimo, il critico musicale ha svelato di aver iniziato una qualche tipo di frequentazione: “Forse qualcosa c’è. Diciamo che ho ricominciato a sentire le farfalle nello stomaco” afferma Rudy Zerbi, senza aggiungere ulteriori dettagli. Chi sarà la nuova fiamma dell’insegnate? Al momento non si hanno informazioni su chi sia la donna misteriosa che ha rubato il cuore del produttore, d’altronde lui stesso è rimasto molto vago sulla questione.

