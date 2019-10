Rudy Zerbi e Giordana Angi/ Svolta dopo Amici: dalle liti in diretta alla pace

Amore e odio è il rapporto che si è creato in questo ultimo anno tra Giordana Angi e Rudy Zerbi. L’ex allieva di Amici ha avuto col noto professore della scuola più di un disguido che si è poi trasformato in vera e propria lite. Come dimenticare quando in diretta, durante le sfide del sabato e ancor di più nel corso del serale, Rudy ha quasi sempre accusato Giordana di urlare e di non essere una vera cantante, parole dure che hanno fatto piangere la Angi in più occasioni, in diretta o nella famosa casetta. Ma com’è cambiato il loro rapporto una volta finito il programma? In molti si sono posti questa domanda prima di scoprire che, con la fine del talent show condotto da Maria De Filippi, le cose sono notevolmente cambiate.

Giordana Angi e Rudy Zerbi: pace fatta dopo Amici

Probabilmente Rudy Zerbi ha cambiato parere su Giordana Angi e oggi più volta la cantante appare nei suoi video. In questi, Rudy la stuzzica ma è ormai palese che tra loro ci sia un rapporto di amicizia, anche se Giordana non sembra essere così felice della sua presenza. E se le liti sono sì un ricordo lontano, non lo sono invece le frasi pungenti che entrambi si lanciano attraverso i social. Eppure, solo poco tempo fa, Rudy ha deciso di pubblicare una foto proprio con Giordana per poi scrivere: “Pensavate che non avremmo mai fatto una foto insieme e invece… in bocca al lupo per tutto Giordana!” Una foto che ha dunque sancito la fine delle “ostilità” di Zerbi nei suoi confronti. Eppure, ancora oggi, molti fan della Angi continuano a criticarlo per le forti parole avute nei suoi confronti.

