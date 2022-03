Rudy Zerbi è il figlio di Davide Mengacci/ La verità nel 1999 “Rudy ti devo parlare”

Rudy Zerbi è il figlio (mai riconosciuto) di Davide Mengacci

Rudy Zerbi, notissimo personaggio televisivo e produttore discografico, ha una storia personale piuttosto complicata, soprattutto per quanto riguarda il suo papà biologico che non ha voluto riconoscerlo al momento della nascita e che ha potuto conoscere molto tardi, verso i 30 anni. Il genitore naturale di Zerbi, inoltre, è un personaggio famoso: si tratta del conduttore televisivo Davide Mengacci. Come mai lo ha sostanzialmente abbandonato in fasce? Nel corso della gravidanza (1968) la madre, Luciana Coi, aveva conosciuto Roberto Zerbi, che scelse di dare il suo cognome al neonato. Per anni il prof di Amici è stato convinto che quell’uomo fosse suo padre. Tutto è cambiato quando ha compiuto trent’anni e la madre ha deciso di raccontargli la verità: «Una notte di Natale mia madre alla fine dei festeggiamenti mi ha trattenuto quando già tutti gli altri ospiti dormivano e mi dice “Rudy ti devo dire una cosa”».

Chi è Davide Mengacci? Padre biologico di Rudy Zerbi

Davide Mengacci è il padre biologico di Rudy Zerbi e uno dei presentatori più amati della tv italiana. Classe 1948, il conduttore è nato a Milano ed è arrivato al successo alla fine degli anni Ottanta, conducendo alcuni programmi molto famosi come “Candid camera show” e “Il pranzo è servito”. Dagli anni Novanta è diventato uno dei volti simbolo di Rete Quattro dove ha iniziato a condurre “La domenica del Villaggio” e altre trasmissioni legato al turismo e alla gastronomia. Il conduttore è sposato con la regista Cinzia Liguori detta Cini, da cui ha avuto il figlio Guido. Ha anche avuto due figli nati da altre relazioni: Matteo Mengacci e Rudy Zerbi. Quest’ultimo ha conosciuto il suo vero padre solo nel 2001, a 33 anni. La madre dell’ex presidente della Sony è Luciana Coi. Nel 1968 la donna ebbe una relazione con Mengacci. In seguito scoprì di essere incinta, ma quando nacque il bambino il conduttore non lo riconobbe.

