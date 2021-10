Rudy Zerbi e Todaro, siparietto su Francesca Tocca ad Amici 2021/ “Sono un uomo…”

Simpatico siparietto tra Rudy Zerbi e Raimondo Todaro nel corso del pomeridiano di Amici 2021 in onda oggi, lunedì 11 ottobre. La puntata è stata aperta da Maria De Filippi che ha annunciato le sfide di Mattia, Christian, LDA e Luigi per un provvedimento disciplinare. Il primo allievo ad affrontare la sfida è stato Mattia. Il ballerino di latino-americano, seguito da Raimondo Todaro, si è esibito in un passo a due con Francesca Tocca, ballerina professionista di Amici 2021 nonché ex moglie di Raimondo Todaro.

Raimondo Todaro: perché ha lasciato Ballando con le Stelle?/ Rottura con Milly dopo che..

Quest’ultimo ha seguito attentamente l’esibizione di Mattia per decidere l’esito della sfida insieme ad Alessandra Celentano. Al termine dell’esibizione di Francesca Tocca e Mattia, Maria De Filippi ha commentato ciò che è accaduto in studio dando la possibilità a Zerbi e Todaro di dare il via ad un divertente scambio di battute.

LDA, ancora guai per Luca D'Alessio ad Amici 21/ Zerbi: "Deluso! Vai in sfida senza…"

Rudy Zerbi e Raimondo Todaro, botta e risposta su Francesca Tocca

Maria De Filippi ha spiegato di aver sorriso durante l’esibizione di Francesca Tocca e Mattia perché divertita dalle espressioni di Rudy Zerbi, concentratissimo sulla performance di Francesca. “C’era Raimondo che guardava Mattia e Zerbi che guardava Francesca e ridevo di Rudy”, ha spiegato la De Filippi.

“C’era anche Mattia?”, chiede ironicamente Zerbi. “Non so se è la mia presenza, ma quando vi vedevo da casa, ad un certo punto, c’era sempre il cartello sto volando. Oggi non l’ha fatto”, ha commentato Todaro. “Sono un uomo di una certa eleganza”, ha concluso Zerbi con il sorriso.

Raimondo Todaro furioso con Mattia e Christian/ "Vergognatevi! Amici? Ora rischiate"

© RIPRODUZIONE RISERVATA