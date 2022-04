Rudy Zerbi elimina LDA da Amici 2022/ Non rifiuta il guanto iniquo Cuccarini e…

Amici 2022, LDA è il decimo eliminato: è polemica web

Il sesto serale di Amici 21 si è rivelato dal sapore amaro per i fedeli telespettatori del talent prodotto e condotto da Maria De Filippi, per via dell’eliminazione del beniamino del pubblico tv, Luca D’Alessio in arte LDA. L’uscita di scena del 19enne dal talent, decretata dal verdetto dei 3 giudici Stash Fiordispino, Emanuele Filiberto di Savoia e Stefano De Martino, lascia di sasso molti, tra fan e non del decimo eliminato al serale dal talent di Canale 5, tanto che sui social è in corso una polemica che contesta fortemente il triste epilogo della partecipazione del figlio di Gigi D’Alessio allo show del sabato sera, ad un passo dalla finale. Tra le varie contestazioni in corso fa rumore, via social, quella mossa dagli utenti che tacciano il mentore di LDA, Rudy Zerbi, di non aver preservato il talento grezzo del pupillo ad Amici 2022, non solo riservandogli assegnazioni che non lo valorizzassero (si pensi che LDA abbia cantato cover come quella di Se bruciasse la città e mai la cover di Pastello bianco, uno dei suoi cavalli di battaglia, ndr), ma anche mettendolo a rischio con dei guanti altrui. Il riferimento della polemica in corso è in particolare al guanto di sfida, che al sesto serale ha visto Lorella Cuccarini schierare i pupilli Alex e Sissi contro la coppia protetta di Rudy Zerbi Luigi Strangis e LDA, sulle note della cover di Se piovesse il tuo nome di Elisa.

💜🎶 Nonostante il guanto iniquo, #LDA e #Luigi asfaltano le voci cristalline Alex e Sissi con un’interpretazione da brividi. Simply the BEST PERFORMANCE del sesto serale! #Amici21 #Sepiovesseiltuonome https://t.co/BxRpVGvcdQ — Serena Granato (Serenity Bxxch) (@SerenaGranato90) April 24, 2022

Un guanto che già nel daytime del talent, prima dell’appuntamento serale, aveva turbato Luigi e LDA, tanto che entrambi avevano palesato di concepire la prova “iniqua”, in particolare Strangis. Questo, ritenendo che l’assegnazione della Cuccarini fosse nettamente a favore di Sissi e Alex, dietro il finto-buonismo di Lorella Cuccarini, che a detta del cantautore di Tondo lancerebbe i guanti consapevole di vincere facile e non per mettere in luce il talento dei ragazzi. Alla fine, Rudy Zerbi ha accettato la sfida con i suoi ragazzi, di mettersi alla prova contro il team Cucca-Todo e questo però è costato al primo team un punto alla seconda squadra, assegnato dai 3 giudici. E a detta dei fan di LDA, Zerbi avrebbe fatto meglio a non accettare il guanto, in quanto la giuria di Amici 2022 avrebbe di certo preferito Alex in coppia con Sissi, dal momento che le loro voci ricordano le vibes della versione originale del brano di Elisa, cantata da una voce femminile e dalla grande estensione vocale, a differenza delle timbriche basse e maschili di LDA e Luigi.

LDA riceve il pieno sostegno dei fan

Non a caso, in queste ore successive all’uscita di scena di LDA da Amici 2022 giungono sui profili social del 19enne un innumerevole volume di messaggi di supporto per lui da parte dei fedeli sostenitori, che infiammano la polemica in corso che coinvolge il talent. “Noi siamo fieri di te e del ragazzo speciale che sei, ti meriti il mondo, noi siamo con te per sempre. Amore ti amiamo tanto e grazie di esistere”, “Mi dispiace davvero tanto Luca, sei fortissimo spaccherai anche fuori, ne sono sicura”, “Onestamente non guardo più Amici”, si legge tra i vari commenti social. Poi c’è chi, tra gli internauti, non nasconde di aver preferito Luca e Luigi al guanto contro Alex e Sissi: “Ho apprezzato di più l’intenzione vocale e l’alchimia delle voci nel duetto di Luigi e LDA”; “Sarò strana, ma a me Luigi e LDA sono piaciuti tantissimo”, “Sinceramente nel guanto di sfida io ho preferito LDA e Luigi”.

