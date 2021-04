Rudy Zerbi/ Fan di ‘Amici 2021’ di nuovo sotto casa: “Situazione preoccupante” (Verissimo)

C’è anche Rudy Zerbi, tra gli ospiti della nuova puntata di Verissimo, il rotocalco condotto da Silvia Toffanin in onda ogni sabato pomeriggio su Canale 5 (oggi eccezionalmente a partire dalle 17). Sono anni, ormai, che il famoso discografico e critico musicale originario di Lodi partecipa al talent show Amici in qualità di insegnante e mentore dei giovani aspiranti cantanti. In questa edizione, due ragazzi in particolare si stanno distinguendo per le loro abilità artistiche: si tratta del rapper Sangiovanni e della 22enne Ibla, entrambi con un seguito di fan non indifferente che si sono guadagnati semplicemente facendo conoscere la loro musica nell’ambito del loro percorso all’interno del programma. In queste ultime settimane, l’insegnante di Amici è stato letteralmente assediato dai giovanissimi ammiratori di questi due ‘fenomeni’: poco tempo fa era toccato ai fan di Ibla, ma in questo caso i ‘colpevoli’ sono gli ascoltatori di Sangiovanni e dei suoi brani di esordio, che su Spotify vantano già milioni di stream.

Rudy Zerbi, fan di Amici sotto casa: “Mi trasferisco”

In una delle scorse sere, i fan di Sangiovanni si erano appostati sotto casa di Rudy Zerbi per manifestare esplicitamente la loro preferenza nei confronti del giovane concorrente di Amici 2021. Episodi del genere, in realtà, capitano sempre più spesso, tanto che Zerbi è arrivato a definire la situazione ‘preoccupante’ e anche un po’ fastidiosa. A causa delle continue incursioni dei fan, infatti, l’insegnante sarà costretto a cambiare casa. Lo ha dichiarato lo stesso Zerbi in una delle sue ultime Instagram Stories, in cui, oltre a filmare dalla finestra l’ennesima scorribanda dei ragazzini, ha anche scritto di essere seriamente intenzionato a cambiare residenza. D’altra parte, la cosa è diventata insostenibile: i supporter dei vari allievi di Amici si riuniscono sotto casa sua con lo stereo a tutto volume, nel tentativo di persuadere Rudy a favorire l’‘idolo’ di turno, e lo fanno ormai con cadenza almeno settimanale.

Rudy Zerbi vittima delle proteste del vicinato

Per il momento, Rudy Zerbi la prende con ironia: “Saluto tutti gli amici del quartiere che ormai vogliono cacciarmi e prometto di cambiare casa entro Natale”, scrive il discografico su Instagram, rendendo nota la sua reale intenzione di trasferirsi il prima possibile. D’altra parte, le circostanze in oggetto lo costringono a prendere una decisione drastica: da un po’ di tempo a questa parte, le serenate dei fan si sono fatte sempre più frequenti, motivo per cui quella di cambiare casa è l’unica soluzione possibile per evitare di incorrere nelle (giuste) proteste dei vicini.

