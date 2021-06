Rudy Zerbi/ Gerry Scotti e “le cose che abbiamo in comune”

Tra le interviste in onda nel corso della puntata di sabato 5 giugno di Verissimo – Le storie ci sarà quella ‘doppia’ a Rudy Zerbi e Gerry Scotti, due noti conduttori e personaggi Mediaset accomunati non soltanto dal percorso artistico (tra le altre cose, sono stati entrambi giudici del talent show Tú sí que vales), ma anche dal loro background di studi in legge. Naturalmente, ciò che più di tutto li unisce è la loro grande passione per il mondo della radio e della televisione che li ha portati a esordire quand’erano ancora relativamente giovani (si parla di poco più di 20 anni). La loro amicizia, invece, risale proprio ai tempi della prima edizione di Tú sí que vales, quando Maria De Filippi li convocò insieme come giurati del programma. L’appuntamento con l’intervista è per oggi, 16.09, su Canale 5 e in contemporanea in streaming sul portale Mediaset Infinity.

Nelle ultime ore, su Instagram, Rudy Zerbi ha fatto sapere di star lavorando alla produzione di un profumo che porterà proprio il suo nome, Rudy Zerbi, o al massimo le sue iniziali, RZ. Zerbi ha postato la foto della ‘ricetta’ senza dare ulteriori spiegazioni, motivo per cui in molti, tra i suoi follower, hanno iniziato a chiedersi cosa fosse quello strano intruglio a base di assenzio e di altri ingredienti particolari. L’unico indizio, il nome di una nota profumeria di Firenze comparso in alto sul cartoncino. In quella profumeria è possibile creare un’essenza personalizzata utilizzando vari tipi di fragranze che andranno poi miscelate. In una storia successiva, Rudy mostra con fierezza il prodotto finito, cioè la boccetta di profumo, senza specificare se intenda produrlo su scala industriale e renderlo così disponibile ai fan.

Rudy Zerbi: “Mi manca Amici”

Sempre su Instagram, di recente, Rudy Zerbi ha pubblicato un collage di vecchie foto risalenti alla sua passata esperienza nella scuola di Amici. Lui, naturalmente, era dalla parte degli insegnanti, ma non per questo l’ha vissuta meno intensamente. Lo testimonia la sua didascalia: “Quando fai pulizia nel telefono e trovi foto mai pubblicate da Amici 20! Sì lo ammetto, mi sta mancando tremendamente tutto e a voi?”. Segue una trafila di commenti in cui i follower condividono con lui il loro stato d’animo. Non manca qualche critica e paragone con le edizioni precedenti (più ricche di talenti e meno di scaramucce, a detta di qualcuno), ma in generale i commenti sono positivi. Com’è positivo il riscontro che Zerbi ottiene di solito dai suoi ragazzi (tra allievi e semplici fan), conquistati con una giusta dose di simpatia e di maestria.

