RUDY ZERBI/ I trascorsi familiari difficili e la carriera decollata grazie a… (Amici)

Rudy Zerbi riconferma la sua (onni)presenza nei talent show di casa Mediaset con la sua partecipazione ad Amici 20 in qualità di professore di canto. La nuova edizione del programma di Maria De Filippi lo vedrà protagonista insieme ad Arisa e Anna Pettinelli (per la sua sezione) e Alessandra Celentano, Veronica Peparini e Lorella Cuccarini (per la sezione ballo). Tra i personaggi televisivi più amati dal pubblico, Zerbi è nato il 3 febbraio 1969 a Lodi. Dopo la laurea in giurisprudenza ha deciso di dedicarsi a tempo pieno alla sua passione, la musica, e di farne un vero e proprio lavoro. Anzi, tre: oltre a occuparsi di produzioni discografiche, infatti, Rudy si è fatto strada nel mondo dello spettacolo anche come critico musicale, disc jockey e speaker radiofonico. Nel corso degli anni è arrivato a consolidare il suo sodalizio artistico con la De Filippi, che l’ha voluto come giudice anche a Tu sí qué vales. Quanto alla sua vita privata, Rudy è papà di quattro ragazzi: Luca e Tommaso, nati dalla relazione con una donna di nome Simona, Edoardo, frutto del suo incontro con l’attrice Carlotta Miti, e Leo, l’ultimo arrivato, avuto da Maria Soledad Temporini, a cui risulta attualmente legato. La sua burrascosa situazione sentimentale dipende probabilmente dal fatto che Zerbi è cresciuto in una famiglia a sua volta disgregata: lo conosciamo come il figlio illegittimo del conduttore Davide Mengacci, con cui ha ristabilito un rapporto soltanto negli ultimi tempi. Da sempre considera suo vero padre Giorgio Ciana, terzo partner di sua madre dopo il flirt con Mengacci e Roberto Zerbi (da cui ha preso il cognome). Nel ricordare il suo incontro con il figlio Rudy, Mengacci racconta: “Ci siamo ritrovati il 3 marzo del 2001 grazie a Mara Carfagna, che a quel tempo lavorava con me e che mi invitò a una festa. Ci andai, era già passata mezzanotte e mi ritrovai davanti a Rudy che mi disse semplicemente ‘ciao Davide, io sono Rudy, il figlio della Luciana, la mamma’”.

Gerry Scotti amico comune di Rudy Zerbi e Davide Mengacci

Oltre al rapporto di amicizia che lo lega a Maria De Filippi e che gli ha permesso di far decollare la sua carriera, Rudy Zerbi coltiva anche un bel legame con Gerry Scotti, il quale a sua volta è molto amico di suo padre Davide. Nella loro intervista del 17 ottobre a Verissimo, i due giudici di Tu sí qué vales hanno parlato a Silvia Toffanin di questa peculiare sovrapposizione: “Quando ho conosciuto Rudy non sapevo”, ammette Gerry, “non sono andato io a dire ‘ciao Davide, ho incontrato uno che ti assomiglia un po’’. E stato lui che se n’è accorto in altra maniera. Ma quando me l’hanno detto è stata una roba bella, avere due amici che sono padre e figlio”. A queste parole, Zerbi si emoziona: “Se ci pensi è una cosa clamorosa”.



