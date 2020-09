Rudy Zerbi/ La dedica ai figli “vedervi crescere insieme e volervi così bene è il più bel regalo”

Rudy Zerbi è pronto a tornare nelle vesti di giudice di Tu si que vales, il reality show di successo in partenza da sabato 12 settembre 2020 in prima serata su Canale 5. Confermato in toto il cast: dai conduttori: Belen Rodriguez, Alessio Sakara, Martin Castrogiovanni ai giudici. In giuria, infatti, ritroveremo Maria De Filippi, Gerry Scotti, Teo Mammucari e naturalmente il mitico Rudy Zerbi, mentre Sabrina Ferilli è la presidente della giuria della popolare. Nessun dubbio sulla conferma di Zerbi che, con il suo fare ironico ed esilarante, è in grado di accaparrarsi simpatie e antipatie del pubblico e dei concorrenti. Durante le precedenti edizioni, infatti, si è contraddistinto per i suoi simpatici momenti comici e divertenti con Gerry Scotti e Teo Mammuccari, ma anche con l’impareggiabile Maria De Filippi a cui lo lega una profonda amicizia oltre che un sentimento di profonda stima. Che il discografico Rudy Zerbi fosse una persona dolce non vi erano grandi dubbi, ma a confermarlo è lui stesso con una dichiarazione d’amore in piena regola per i suoi figli: “vedervi crescere insieme e volervi così bene è il più bel regalo che la vita potesse farmi. Sono un papà felice e fortunato”.

Rudy Zerbi figli: la sua è una famiglia allargata

Rudy Zerbi è conosciuto anche come giudice di Amici, oltre che componente della giuria di Tu Si que Vales, ha dato un vero esempio d’amore nella famiglia moderna, dichiarandosi felicissimo di vederli così uniti e affiatati crescere insieme. Oggi il produttore discografico è felicemente innamorato di Maria Soledad Temporini, la compagna con cui da pochi anni è diventato papà per la quarta volta. Prima della storia con Maria Soledad, infatti, Zerbi ha avuto due figli con la prima compagna Simona, mentre il terzo figlio Edoardo è nato dalla relazione con la nipote di Gianni Morandi. Il conduttore radiofonico nonché giudice televisivo ha dichiarato più volte di avere un ottimo rapporto con le ex compagne e di essere un padre attendo ed affettuoso, diventando così l’emblema perfetto della famiglia moderna.



