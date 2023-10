Rudy Zerbi: “L’amore è un disastro”/ “Alessandra Celentano una delle donne della mia vita”

Rudy Zerbi, ospite a Verissimo, ha parlato della sua situazione sentimentale. Nella sua precedente chiacchierata con Silvia Toffanin, qualche mese fa, aveva infatti rivelato di essere innamorato, ma non sembra che questa storia sia andata per il meglio. “Mi ha messo in sfida e ha vinto lo sfidante. Anzi ero io che volevo entrare in sfida. È stato un disastro. Non sono proprio stato preso in considerazione”, ha raccontato in relazione alla donna di cui era interessato.

Rudy Zerbi: “L’amore è un disastro”. Il rapporto con le insegnanti di Amici

Rudy Zerbi, a proposito di donne, ha parlato anche del rapporto con due delle maestre di Amici. Una è Anna Pettinelli, con cui si scontra spesso. “È vero che si dice odi et amo, ma non credo sia questo il caso. Amore è una parola grande, ma posso dire che c’è stima. Discutiamo perché crediamo in quello che facciamo. Dietro le quinte magari ci prendiamo un caffè, ma non ci scambiamo delle carinerie”.

Diverso il discorso invece per Alessandra Celentano, con cui condivide questa esperienza da tantissimi anni. “È una delle donne della mia vita. Un giorno vorrei andare con lei in Liguria e vivere insieme la vecchiaia”, ha scherzato.

