Rudy Zerbi, lite con Deddy ad Amici 2021/ “Ti senti arrivato ma non sei nessuno!”

Si scatena la lite durante la nuova puntata del daytime di Amici 2021, su Canale 5, tra Deddy e Rudy Zerbi. Il coach interviene telefonicamente in saletta, durante le prove del suo allievo, perché ha una ramanzina da fargli “Avevi le canzoni pronte da studiare da mercoledì, oggi è venerdì e non hai ancora iniziato. Perché?” Deddy nega di aver avuto le canzoni a disposizione da mercoledì, Rudy però replica “Ma tu pensi che io possa crederci? I pezzi sono sull’MP3 da due giorni.” Il cantante torna a ribadire la sua versione e sbotta: “Non lo accetto proprio! Io ho controllato”

“Sono io che non lo accetto! – incalza Zerbi – Tu hai avuto le canzoni due giorni fa ed è tuo dovere andare a vedere il mercoledì, perché sai benissimo che è allora che la produzione li carica! Io pretendo impegno e se anche tu non li avessi trovati, avresti dovuto chiedere come mai non ci fossero i pezzi che dovevi studiare. La demi smettere Deddy, questo non si chiama impegno ma è uno che se la prende comoda!”

Scontro tra Zerbi e Deddy ad Amici 2021: “Pensi di essere arrivato per gli streaming che fai”

Deddy, tra nervosismo e lacrime, ribadisce la sua versione: “Ma perché avrei dovuto? Secondo te non voglio la finale? Perché dovrei rimandare e farmi poi il cul* in tre giorni?” A questo punto, Rudy Zerbi lo attacca con parole piuttosto pesanti: “Pensi di essere arrivato ma non sei nessuno! Non sei arrivato da nessuna parte e lo stai dimostrando con questo atteggiamento!” Parole che Deddy non accetta: “Questa proprio no Rudy! Io mi guardo e mi vedo ancora un barbiere! Magari ho confuso i giorni e se è così me ne scuso, ma io arrivato proprio no!” “Forse non lo dici ma ti carichi con gli streaming!” replica allora Rudy, che lo invita a darsi una mossa e dimostrare se ci tiene davvero alla finale.

