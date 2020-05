Rudy Zerbi, macarena ad Amici Speciali con Giordana Angi/ Video: “E’ il tuca tuca!”

Pubblicità

Rudy Zerbi scende in pista ad Amici Speciali in una macarena destinata a rimanere nella storia o sicuramente negli annali del trash. Quando Maria De Filippi si è voltata verso di lui chiamato in causa da Giordana Angi, per un attimo abbiamo temuto che il siparietto in cui si bagna o finisce sporco e nei guai si stesse ripetendo, ma non è stato così. La conduttrice aveva in mente per lui una sfida contro la cantante e non nel canto, in cui sappiamo già bene che lui non è proprio una stella, ma nel ballo. Oggetto del contendere è la macarena che i due hanno dovuto mettere in scena per il bene della trasmissione e del trash. Lui non si è tirato indietro e ha occupato il centro del palco al fianco di Giordana Angi lanciandosi in un improbabile macarena che sembrava di più il tuca tuca almeno secondo quanto si legge in numerosi commenti sui social e su Twitter.

RUDY ZERBI E GIORDANA ANGI SI LANCIANO IN UNA MACARENA… CHOC!

Fatto sta che la vittoria non poteva che andare a Giordana Angi anche se i commenti, almeno scherzosi, sono stati positivi per lui anche da parte di Eleonora Abbagnato, l’unica che lui ha voluto sentire per avere una conferma del suo talento nel ballo. Le risate non sono mancate ma nemmeno le critiche visto che, nonostante l’esempio di Giordana Angi, Rudy Zerbi ha sbagliato i passi tant’è che la Abbagnato gli ha fatto notare: “Un giudizio? Eri leggermente fuori tempo…”.

