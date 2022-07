Rudy Zerbi: “Maria De Filippi mi ha salvato dopo il licenziamento dalla Sony”/ “Avevo 40 anni e…”

Rudy Zerbi racconta com’è nato il rapporto con Maria De Filippi

Rudy Zerbi è stato il protagonista di una lunga chiacchierata nel programma online della collega Lorella Cuccarini, “Un caffè con…”, durante la quale ha raccontato com’è nata la collaborazione con Maria De Filippi. Il prof di Amici ricorda di aver vissuto un momento difficile dopo il licenziamento improvviso dalla Sony: “Se Maria mi ha salvato? È vero. Io no sono mai vergognato di raccontare che sono stato licenziato.” ha ammesso Zerbi. Continuando: “I fallimenti e le cose che non funzionano nella vita non vanno nascoste. È impensabile che tutto vada bene in una vita intera.”

L’ex discografico, oggi speaker radiofonico e volto televisivo, ha raccontato cosa accadde alla Sony: “A 30 anni sono diventato presidente e amministratore delegato della Sony. Ero giovane, avevo potere, soldi e avviato a una vita straordinaria. Un giorno dall’America mi hanno chiamato e parlato della fusione aziendale e mi hanno detto di non aver più bisogno di me”.

Rudy Zerbi e il licenziamento dalla Sony: “Avevo 40 anni e tre figli…”

“Mi hanno licenziato.” ha continuato Rudy Zerbi nel corso della sua chiacchierata con Lorella Cuccarini. È così che è però iniziata la collaborazione con Maria De Filippi: “In quel momento mi sono trovato a neanche 40 anni con 3 figli, con una vita davanti. Non sapevo cosa fare. La situazione discografica era terribile, allora andavo ad Amici come presidente della Sony e la prima cosa che ho fatto è stata chiamare Maria per informarla della notizia e l’ho ringraziata. Lei mi ha detto di essersi trovata bene e che gli piaceva come lavoravo e mi ha detto di andare a lavorare da lei”, ha concluso Zerbi. Da allora è nato un sodalizio televisivo che dura ancora oggi e va avanti nel migliore dei modi.

