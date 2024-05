Rudy Zerbi: “Mio padre è stato un regalo della vita che mi è stato portato via”/ “In amore ho imparato che…”

C’è sempre una buona dose di allegria e simpatia quando Alessandra Celentano e Rudy Zerbi si concedono un’intervista di ‘coppia’. Il docente di Amici – con la collega – si è lasciato andare a diversi racconti e aneddoti questo pomeriggio, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo. In particolare, magistrale è stato un suo discorso sulle generazioni di oggi arrivando poi a parlare con commozione della figura di suo padre, una perdita che ancora oggi lo affligge.

“Una cosa bisogna sempre ricordare, quando ci lamentiamo di queste nuove generazioni, del fatto che una volta si era meglio, non è vero. Dobbiamo ricordarci che siamo genitori, maestri e dobbiamo essere punti di riferimento. Se siamo i primi a non esserlo non avremo mai generazioni di valore, guardiamoci quindi prima dentro piuttosto che giudicare questi ragazzi”. Queste le parole di Rudy Zerbi a Verissimo che ha poi aggiunto: “A me quei punti di riferimento mancano, per me lo sono stati. Auguriamoci di essere tutti dei punti di riferimento saldi, anche quando vengono a mancare ti restano i valori che ti hanno trasmesso”.

Proseguendo nel suo toccante racconto, è stato difficile non percepire la malinconia quando Rudy Zerbi ha ricordato la scomparsa del suo amato papà. “Quando ad un certo punto la vita mi ha tolto un papà che mi era stato donato dalla vita, è stata una cosa crudele. Quando ti fanno un regalo pensi sia tuo per sempre… Però per fortuna mi sono rimasti i valori che mi ha trasmesso”. Il docente di Amici ha poi spiegato: “Che errori ho fatto? Nella vita ne ho fatti parecchi, ora che sono papà a mia volta sicuramente avrei dovuto dire più volte ‘ti voglio bene’ e ‘grazie’ ai miei genitori che ora non posso più dare e darei a mille. Forse a loro ho detto qualche piccola bugia…”.

Concludendo la sua intervista a Verissimo al fianco di Alessandra Celentano, Rudy Zerbi si è espresso anche a proposito dell’amore. “L’amore va molto bene, sono molto felice. Ho scoperto una cosa: amare non è soffrire, vuol dire stare bene. L’ho capito adesso, tanti confondono l’amore tossico con quello vero, bisogna saper stare insieme nelle cose semplici. Lo dico per i ragazzi più giovani, non confondete le storie tormentate per amore…”.











