Rudy Zerbi, sempre diretto e pungente, non avrebbe risparmiato critiche a Nicolò, il cantante della squadra di Anna Pettinelli nei confronti del quale non ha mai nascosto di non provare una grande simpatia artistica preferendo altre voci e altri stili. Durante la registrazione della puntata del serale di Amici 24 in onda in prima serata su canale 5 sabato 26 aprile 2025, tuttavia, pare che l’insegnante si sia lasciato andare ad un commento di troppo.

Come svelano le anticipazioni di Superguidatv, Zerbi avrebbe commentato l’esibizione di Nicolò elogiando quella del proprio allievo e scatenando la reazione di Lorella Cuccarini che avrebbe sottolineato come non sia necessario screditare gli altri per elogiare i propri allievi. In un secondo momento, tuttavia, Zerbi avrebbe avuto un diverbio con Anna Pettinelli durante il quale si sarebbe lasciato andare ad un commento che avrebbe scatenato la polemica in studio.

Come fanno sapere le anticipazioni di Superguidatv, durante la registrazione del serale di Amici 24, Anna Pettinelli non avrebbe gradito alcune votazioni della giuria guardando i giudici in modo stizzito. Tale atteggiamento della Pettinelli avrebbe provocato la reazione di Zerbi che, commentano le esibizioni di Nicolò, avrebbe detto di trovarlo carente di interpretazione. Secondo Zerbi, inoltre, Nicolò farà fatica a trovare un posto nel mondo della musica a talent finito.

Parole, quelle dell’insegnante, che hanno scatenato una forte polemica in studio, ma anche sul web dove, dopo la diffusione delle anticipazioni, gli utenti e i fan di Nicolò si sono scagliati contro Zerbi. A difendere Nicolò, poi, è stato Amadeus che ha sottolineato come, con le scelte giuste, troverà la sua strada.

