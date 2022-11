Rudy Zerbi “pazzo” di Mister Baloon nudo a Tu si que vales/ Maria De Filippi “Maiale”

Mister Baloon conquista Rudy Zerbi a Tu si que vales. Il concorrente ha proposto un gioco musicale molto particolare: si è presentato coperto di palloncini a coprire il sedere e i suoi genitali. Dunque, Rudy Zerbi, Maria De Filippi e Sabrina Ferilli dovevano far scoppiare i palloncini senza fargli male. Il bel giovane tatuato ha entusiasmato in particolare Rudy Zerbi. “Vieni qua, io scoppio volentieri”, ha detto lui. “Ecco, l’ho bucato sto cristiano”, ha scherzato invece Sabrina Ferilli. Nel frattempo, Rudy Zerbi ci ha preso gusto: “Guarda che chiappe”.

Sabrina Ferilli a Tina Cipollari "Ti voglio baciare"/ Maria De Filippi "Che paracula"

Maria De Filippi ha provato a calmarlo, ma senza riuscirci. Quando sono scoppiati tutti i palloncini, Mister Baloon è rimasto con una specie di mutanda con la scritta “Tira qui” e Rudy Zerbi non ha esitato. “È nudo!”, ha infatti esclamato. Poi ha preso una iniziativa molto hot: “Devo fare un controllo, devo fare un test. Silenzio un attimo, togliamo la musica”.

Salvo by night, lite con Rudy Zerby "Mi stai rovinando"/ "Se chiama Berlusconi, tu…"

RUDY ESALTATO PER IL CONCORRENTE NUDO…

Rudy Zerbi voleva controllare personalmente se e quanto fosse dotato Mister Baloon. “È un maiale”, ha commentato Maria De Filippi a Tu si que vales. “Ma poi è ambiguo sto Rudy”, ha detto invece Sabrina Ferilli. “Maria, posso dire una cosa? Tutto a posto, vale eccome, 100%. Ma ora non diamoci la mano e salutiamoci così in allegria. Fidatevi comunque”, ha scherzato Rudy Zerbi. Ma Maria De Filippi ha rilanciato: “Rudy non ti ho mai visto così esaltato”. Gerry Scotti: “Ha raggiunto il massimo”. Allora Zerbi ha provato a spiegare cosa ha visto: “Sapete che quando c’è il talento io mi entusiasmo. È un grande talento, è un talento che né io né Gerry avevamo visto nella vita”. Quando la giuria popolare lo ha bocciato, Sabrina Ferilli ha spiegato: “Te lo sei tenuto tutto per te il tesoro”. Invece lui ha proposto una scuderia tutta per lui…

LEGGI ANCHE:

Amici 22, parte la gara degli inediti/ Il premio in palio per il vincitore é...

© RIPRODUZIONE RISERVATA