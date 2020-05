Rudy Zerbi/ “Potrei condurre Domenica In o un quiz preserale” (Tu si que vales)

Pubblicità

Rudy Zerbi torna in giuria in una nuova puntata di Tu si Que Vales, il talent show condotto da Belén Rodríguez, Martín Castrogiovanni e Alessio Sakara e trasmesso in replica su Canale 5. Accanto all’ex discografico e prof di canto della scuola di Amici di Maria De Filippi i giudici Gerry Scotti, Maria De Filippi e Teo Mammucari, mentre la presidente di giuria è Sabrina Ferilli. In questi giorni l’ex discografico si è raccontato in una lunghissima intervista rilasciata al settimanale DiPiù Tv rivelando di sentirsi pronto a cambiare la sua carriera. Dopo tantissimi anni trascorsi dietro la scrivania della scuola di Amici di Maria De Filippi e il ruolo di giudice nel talent show di Canale 5, Zerbi sarebbe pronto al grande salto nel mondo della televisione al punto da ipotizzare: “potrei condurre Domenica In, per dire, oppure un quiz preserale”. Il giudice di Tu si Que Vales si candida così come possibile sostituto della Domenica In di Mara Venier. Una proposta alquanto azzardata considerando il grandissimo successo di critica e pubblico riscontrato anche quest’anno dalla Zia Mara regina degli ascolti della domenica televisiva.

Rudy Zerbi figli: “La famiglia si allarga”

Naturalmente la proposta di Rudy Zerbi di approdare a Domenica In è solo un’idea, ma chissà che Mara Venier non possa considerare la possibilità di offrire al prof di Amici un ruolo marginale nella sua trasmissione di successo della domenica di Raiuno. Del resto Zerbi è un grandissimo appassionato di musica e potrebbe anche occuparsi proprio di questo considerando che il talk show della Venier proseguirà quasi sicuramente fino al 28 giugno per la felicità di milioni di telespettatori. Non solo, Zerbi oltre ad immaginarsi alla guida di Domenica In non nasconde di sentirsi pronto anche per condurre un quiz preserale per poi precisare: “non so se ne sarei capace, ma credo che un bravo presentatore debba sapere condurre un programma al di là del fatto che ci sia musica o meno”. Tv a parte, Zerbi durante l’intervista rilasciata a DiPiù Tv ha anche parlato di un altro desiderio, sicuramente più concretizzabile. L’ex discografico, infatti, vorrebbe aprire una gelateria. Intanto sui social il giudice di Tu si Que Vales ha presentato ai fan il suo nuovo “figlio” con tanto di foto e post: “la famiglia si allarga! E’ arrivato KitCat, un trovatello che abbiamo adottato e che ha fatto subito amicizia con Leo e Paco”. In realtà Rudy è papà di ben quattro figli nati da tre storie diverse. Dalla storia con la prima moglie Simona sono nati Tommaso e Luca, mentre dalla relazione con Carlotta Miti è nato Eduardo. Infine dalla storia con Maria Soledad Temporini è nato Leo.



