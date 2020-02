Rudy Zerbi/ Professore severo ad Amici 19 ma tenero ospite a C’è Posta per Te

Risate o lacrime? I fan si fanno questa domanda da quando hanno scoperto che Rudy Zerbi sarà ospite questa sera alla corte di Maria De Filippi, a C’è Posta per Te. L’ex produttore discografico sarà presente come ospite nella puntata di oggi, 15 febbraio, insieme ai compagni e giudici del programma Tu Si Que Vales, Teo Mammucari, Rudy Zerbi e Gerry Scotti. Non ci sono ancora indizi sulla storia che li vedrà protagonisti e per questo i fan non sanno ancora cosa aspettarsi. Chi lo conosce sa bene che Rudy è un professore severo ad Amici 19 e un giudice puntiglioso a Tu si Que Vales, ma sa come emozionarsi e commuoversi quando i sentimenti toccano dritto al cuore. Proprio recentemente riconfermato nel cast dei giudici di Tu Si Que Vales su Canale 5 per settembre 2020 ma il ruolo di giudice del programma non è l’unico che ricoprirà visto che, come sempre, è impegnato anche con quello di insegnante di canto nella scuola di Maria De Filippi, Amici.

RUDY ZERBI SEMPRE SEVERO MA…

La presenza nel talent show scatena spesso polemiche che porta sempre al centro di gossip e commenti social su Rudy Zerbi. L’ultima vicenda che ha visto protagonista l’insegnante, discografico e amico di Maria De Filippi, è stata quella con Martina Beltrami. L’allieva della scuola Amici infatti dopo aver avuto un inizio molto positivo della sua carriera nella Scuola è in fase di calo e tutti i professori e la stessa Maria De Filippi si sono presi molto a cuore la sua situazione e hanno deciso di parlarle e a cuore aperto. Zerbi le ha detto “In questo esame, ti giochi veramente tutto. Se è vero che tu sei un talento, che quando sei entrata hai dato belle cose, è anche vero che ti sei un po’ fermata e che parecchi ti hanno superata nell’autostrada di Amici. I posti sono 9, votano anche i professori di ballo e la tua sorte è tutt’altro che scontata”. Zerbi si è dimostrato un insegnante molto attento ed è stato molto apprezzato dai social per l’interessamento dimostramento verso il futuro degli allievi. Il 2 febbraio Zerbi ha voluto un incontro con Gaia e la sua squadra per fare un appunto sulla decisione degli schieramenti. Rudy ha fatto infatti presente che i concorrenti Francesca e Talisa sono a rischio eliminazione e la loro strategia va ripensata in toto se vogliono avere delle chances. Zerbi ha colto l’occasione per spiegare a Francesca il motivo della sua sconfitta contro Devil Angelo dicendo che non può pensare solo a stupire senza investire sulla sua esibizione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA