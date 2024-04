Rudy Zerbi provoca Cuccarini ad Amici 2024: “Volete fare sempre i buoni ma…”/ Lei: “Ti faccio due palle…”

Rudy Zerbi punge Lorella Cuccarini al serale di Amici 2024: “Volete fare sempre i fatini buoni ma…”

Lorella Cuccarini, nel corso della sesta puntata del serale di Amici 2024, decide di schierare il guanto di sfida tra Mida e Petit sulla scrittura. I due allievi devono esibirsi, con le proprie barre, sulle note di ’90 minuti’, ma prima delle performance, Rudy Zerbi è pronto a punzecchiare la collega.

“Dei guanti di sfida ne avete sempre usufruito e quest’anno invece non vi piacciono. – esordisce Cuccarini – Ti ho lanciato solo un guanto finora, anche perché poi non avendo mai il boccino…” “Si, però sembra un po’ la fotocopia dell’altra volta, – replica Zerbi, che poi provoca la collega – dove per vincere, e non c’è niente di male, la differenza è che noi vogliamo vincere e lo diciamo, voi invece fate sempre un po’ i fatini buoni…”

Lorella Cuccarini, la risposta iconica a Zerbi ad Amici 2024

Lorella Cuccarini non ci sta. L’accusa fa quasi inorridire la prof, che allora si avvicina a Zerbi, intento a disegnare delle palle su un tabellone, per dirgli: “Ma chi l’ha detto? Vieni qua che due palle te le faccio io!” è la risposta piccata. Poi continua: “Quando mai io ho detto che voglio perdere? Ognuno ama i propri allievi, perché io non dovrei tentare di vincere?” “Allora dovete essere come noi, cioè dirlo e dichiararlo”, è la chiusa di Zerbi.











