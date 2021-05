Rudy Zerbi sfida Arisa: “Devi metterti in mutande”/ Gag ad Amici 2021 “Sono grosse!”

La nuova puntata del serale di Amici 2021 si apre con l’ennesima provocazione di Rudy Zerbi. Prima ancora che abbia inizio la gara, lui chiede a Maria De Filippi di poter scendere al centro dello studio e portare con se la Celentano, Lorella Cuccarini e Arisa perché ha qualcosa da dire loro. Con se porta anche dei costumi da mare, uno maschile, l’altro femminile e annuncia di aver lanciato un guanto di sfida ad Arisa: “Dovremo indossare questi costumi, poi fare una coreografia in cui ci rivestiamo”. Maria De Filippi precisa ulteriormente e ad Arisa dice “Dovresti metterti in mutande!” Rudy le mostra anche il costume scelto “Ho preso le tue misure”, ma lei sbotta “Ma io non le porto così grosse!”

Arisa: "Il mio fidanzato Andrea si prende cura di me"/ "Voglio sposarlo, ma..."

Zerbi e Arisa ballano sulle note di Pulp Fiction

La gag ad Amici va avanti. Dopo il rifiuto del primo guanto di sfida, Rudy Zerbi non si arrende e chiede dunque ad Arisa di esibirsi sulle note della colonna sonora di Pulp Fiction nel noto balletto di John Travolta e Uma Thurman. Lei accetta e ha inizio la sfida: da una parte Zerbi e Celentano, dall’altra Arisa e Cuccarini si scatenano sulle note della celebre canzone. L’ultima parola va alla giuria che premia tutte le donne e dà il ben servito a Rudy Zerbi.

LEGGI ANCHE:

Zerbi pazzo di Arisa "Sei un'ortica con la quale mi pungerei volentieri"/ "Voce..."Zerbi sfida Arisa in un "ballo hot"/ Scherzo ad Amici 2021, lei "Accetto ma..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA