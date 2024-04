Rudy Zerbi si spoglia e diventa Annalisa ad Amici 2024/ Maria chiama la cantante: “Guarda come si è ridotto!”

Rudy Zerbi si trasforma in Annalisa al serale di Amici 2024: gelo in studio!

Rudy Zerbi si supera per la performance del terzo guanto di sfida tra prof al serale di Amici 2024. Per questa puntata, insieme ad Alessandra Celentano, ha deciso di vestire (letteralmente) i panni di una sua ex allieva, oggi cantante di grande successo: Annalisa. La maestra è la prima a fare il suo ingresso con parrucca dai lunghi capelli rossi e il trench rosso fuoco che la cantante ha indossato per la presentazione di ‘Sinceramente’.

Ma è solo un assaggio di quello che sta per arrivare, perché a lasciare tutti senza parole è Rudy Zerbi con caschetto nero e trench dello stesso colore. Il costume è quello che Annalisa indossa in ‘Mon Amour‘, canzone accompagna la ‘performance’ di Zerbi che poi cala il colpo di grazia, aprendo il trench e mostrandosi in culotte e top corto.

Maria De Filippi chiama Annalisa in diretta ad Amici 2024 per mostrarle Rudy Zerbi nei suoi panni

C’è chi si chiude gli occhi, chi è sconvolto dalla visione di Zerbi seminudo ad Amici 2024, chi se la ride. Maria De Filippi è tra l’incredulo e il divertito, e decide di fare qualcosa di inaspettato: chiamare proprio Annalisa. La cantante risponde alla videochiamata di Maria De Filippi e scopre di essere in diretta ad Amici 2024 (la puntata è ovviamente registrata). “Voglio farti vedere come si sono ridotti i tuoi ex professori!” dice Maria ad Annalisa, che non trattiene un sorriso di fronte alla visione dei suoi ex prof, che la salutano con entusiasmo. Tra saluti e risate, Maria chiude poi questa scena esilarante. (Qui il video della scena)











