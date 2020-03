Rudy Zerbi “si tocca” ad Amici 2020/ Maria De Filippi “Cosa fai?”, Lui “Guarda qui”

Neppure nel corso della semifinale di Amici 2020 Maria De Filippi rinuncia al suo momento preferito: lo scherzo a Rudy Zerbi. La conduttrice riesce ad inventarsi un modo tutto nuovo per “tormentare” l’amico e collega nello studio di Canale 5. Lo piazza su un tabellone girevole che serve a segnare il punteggio durante il quiz “quanto mi conosci” con Al Bano e Romina Power e a farlo girare di volta in volta a suo piacimento. Inutile dire che le scene che ne conseguono sono esilaranti, con Zerbi che più volte ammette di sentirsi male. Ma la vera sorpresa arriva alla fine. Maria De Filippi svela infatti di avere per lui una ‘meravigliosa ricompensa’, un regalo che introduce con la canzone di Tiziano Ferro “Il regalo più grande”.

Rudy Zerbi, gaffe ad Amici 2020: Maria De Filippi sconvolta “Cosa fai?”

Maria De Filippi tiene sulle corde Rudy Zerbi ma poi ecco arrivare dall’alto un secchio d’acqua grazie a un tecnico posizionato sopra di lui. È qui che arriva la gaffe: Zerbi si tocca nelle parti basse e lascia Maria senza parole. “Non in mezzo alle gambe!” chiede, ma Maria è in ginocchio dalle risate: “Ma cosa fai? Ti tocchi? Non ci si può toccare così in diretta!” Lui però replica: “Ma guarda qua!” e si strizza proprio lì…



