RUDY ZERBI/ “Sono qui grazie a Maria De Filippi” (Tu si que vales 2019)

Rudy Zerbi è uno dei quattro giudici della nuova edizione di Tu si que vales, il talent show di Canale 5 condotto da Belen Rodriguez insieme a Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara. Lo affiancheranno, anche per questa stagione, Maria De Filippi, Gerry Scotti e Teo Mammucari, mentre c’è un cambiamento sulla poltrona della giuria popolare: a fare da portavoce del pubblico, infatti, non sarà più la cantante Iva Zanicchi, bensì l’attrice Sabrina Ferilli. Quella di Zerbi è stata una riconferma: dopo aver abbandonato la Sony, il produttore discografico ha preso parte a diversi programmi televisivi, approdando nel 2014, dopo la parentesi di Italia’s Got Talent, proprio a Tu si que vales. Si tratta dunque del suo quinto anno all’interno della squadra, un impegno portato avanti in parallelo con quello di Amici. Fu la De Filippi a volere il suo approdo in televisione, mentre Rudy lavorava ancora per l’etichetta. “Anni fa”, ha raccontato a Chi, “Maria mi chiamò, ero ancora presidente della Sony e mi disse: ‘Io faccio un programma che dà spazio ai ragazzi, quando finisce, però, non se li fila la discografia. Ma io penso che questo programma debba continuare a esistere non per il mio successo, ma per quello dei ragazzi, dammi tu una mano’. Capito che visione?”.

Rudy Zerbi: gli esordi da giudice

Rudy Zerbi lavora ormai da anni come talent scout. Nel suo caso, fu Maria De Filippi a vederci lungo e a “scoprirlo” come si fa con le giovani promesse con cui entrambi hanno a che fare. In una recente intervista al settimanale Chi, Zerbi ha raccontato il suo primo contatto con la conduttrice, che lo volle fortemente come professore ad Amici. Il successo di cui godono oggi Irama, The Kolors, Elodie, Emma Marrone e Alessandra Amoroso non sarebbe stato possibile, se qualcuno non fosse stato lungimirante e non li avesse accompagnati nel loro esordio. Chi, di fatto, si è preso cura di loro è stato proprio Rudy Zerbi: “Ci sono momenti duri per i ragazzi. Loro sono stimolati da noi, da loro stessi ma soprattutto dal confronto con gli altri”, ha spiegato.

Rudy Zerbi tra televisione e radio

All’interno di Sony Music Italia, Rudy Zerbi ha lavorato a diversi progetti di Gianni Morandi, Renato Zero, Biagio Antonacci, Adriano Celentano, Mina, Ornella Vanoni, L’Aura, Alessandra Amoroso, Marco Mengoni e Giusy Ferreri. Dopodiché ha deciso di abbandonare l’attività, per dedicarsi totalmente alla sua carriera televisiva. Oltre ai già citati Tu si que vales, Amici e Italia’s Got Talent, Rudy ha partecipato allo show di Gerry Scotti The Winner Is e alla prima edizione di Pequenos gigantes, entrambi in onda su Canale 5. Celebri anche i suoi programmi radiofonici, fra tutti Megajay condotto nel weekend su Radio Deejay insieme a Laura Antonini.



