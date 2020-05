Rudy Zerbi/ Sul padre Davide Mengacci, “Sempre sbagliato giudicare” (Verissimo)

Pubblicità

RUDY ZERBI, DAL PADRE DAVIDE MENGACCI AL DRAMMA DEL FIGLIO LEO

Sono trascorsi due anni da quando Rudy Zerbi ha vuotato il sacco sul padre Davide Mengacci e su come abbia affrontato la scoperta di essere il figlio del presentatore. Ospite di Silvia Toffanin, Zerbi ha rivelato di essere venuto a conoscenza della verità sui suoi natali solo una volta adulto. “Mia mamma aveva appena scoperto di avere un brutto male“, ha raccontato, “e non voleva lasciarmi senza che io sapessi un pezzetto della mia vita e del perchè io avessi questa passione per l’arte“. Così la sera della Vigilia di Natale, mentre entrambi guardavano la tv, ha scoperto tutto. “Ho imparato che è sempre sbagliato giudicare“, ha aggiunto parlando di Davide, “prima è più importante capire. Ho cercato di razionalizzare questo perdono, ma ho passato momenti di grande rabbia. Avrei voluto tanto crescere e condividere delle cose con lui. Comunque ora abbiamo recuperato il tempo perduto“. Oggi, sabato 9 maggio 2020, Verissimo trasmetterà in replica proprio l’intervista che Rudy Zerbi ha rilasciato due anni fa. E in cui ha parlato anche del padre Giorgio Ciana, l’uomo che Luciana Coi ha sposato quando il conduttore aveva tre anni. Le lacrime però non sono mancate anche quando il coach di Amici ha ricordato la difficoltà della nascita del figlio Leonardo. La moglie Maria infatti ha rischiato di perdere il piccolo e morire a sua volta. “Quando tu hai un figlio la prima cosa che desideri è prenderlo, portarlo a casa e stringerlo“, ha sottolineato, “e quando tu passi tanto tempo a non poterlo toccare ed ogni giorno ti dicono ‘Non sappiamo se ce la farà, non sappiamo se lo potrai abbracciare domani’ è una cosa bruttissima“. Clicca qui per guardare il video di Rudy Zerbi.

LA FAMIGLIA SI ALLARGA: IL PRODUTTORE SVELA IL VOLTO DEL NUOVO ARRIVATO

Non ci sono dubbi: l’ultimo arrivato in famiglia assomiglia tutto a Rudy Zerbi. Lo sottolinea con ironia un’ammiratrice, nel vedere la foto che alcuni giorni fa il coach di Amici ha pubblicato sui social, dove sorride tenendo vicino al volto KitCat. Ovvero un micino che ha trovato per strada e che ha subito accolto in casa. Entrambi in effetti hanno gli occhi chiari, qualche sfumatura di rosso e arancione. “Sembra te coi capelli“, commenta l’ex Miss Campania Ludovica Meral Frasca. Clicca qui per guardare la foto di Rudy Zerbi. Scopriamo poi che in questi giorni il produttore si è lasciato prendere dai ricordi: per questo ha scelto di pubblicare una serie di scatti del passato, in cui lo vediamo, fra gli altri, con Emma Marrone, Elisa, Al Bano, Morgan, Nek, Ambra Angiolini e molti altri ancora. “Ho trovato un po’ di foto che mi fa piacere pubblicare per ricordare che se rispetteremo le regole presto torneremo ad abbracciarci“, ha scritto, “se vi piacciono ogni tanto farò una piccola galleria come questa“. A quanto pare l’iniziativa è piaciuta ai fan e persino a Elettra Lamborghini, che ha commentato con una serie di cuoricini. I complimenti del conduttore però vanno a Pierfrancesco Favino, premiato come Miglior Attore per il film Il Traditore.



